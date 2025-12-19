«Не рождена для этого»: Дочь Бони устроила истерику из-за полета в эконом-классе

Анджелина уже не в первый раз пререкается со звездной матерью.

Дочь Виктории Бони устроила истерику из-за полета в эконом-классе

Дочь телеведущей Виктории Бони Анджелина устроила истерику из-за полета в Дубай эконом-классом. Видео конфликта с девочкой телезвезда опубликовала в социальных сетях.

«Я не хочу быть в экономе, пожалуйста. Это ужасно, мам. Я тебя умоляю. Я даже не могу сидеть нормально. Я тебя умоляю. Я не рождена для этого. Можешь мне взять в бизнесе», — завопила 13-летняя девочка.

Анджелина предложила сделать «апгрейд» за счет собственных средств, заработанных на фотосессии.

Боня родила дочь от сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита в 2012 году. При этом пара не состояла в официальном браке. Их роман длился семь лет, а в 2017 году они расстались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Виктории Бони протащила ее по полу за ноги. Звезда была поражена, насколько сильной оказалась наследница в борьбе за личное пространство. Девочка должна была выполнять домашнее задание, а ее родительница решила проверить, как идут дела. Ее приход был воспринят как вероломное вторжение. Анджелина хватала маму то за ноги, то за руки и тащила за дверь.

