Хегсет объявил о начале США антитеррористической операции в Сирии

Министр войны США Пит Хегсет объявил о запуске антитеррористической операции в Сирии после недавнего нападения на американских военных в районе Пальмиры.

«Ранее сегодня американские войска начали операцию „Ястребиный удар“ в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире, Сирия», — написал Хегсет в соцсети X (бывш. Twitter).

Он подчеркнул, что действия США носят характер «мести», а не полномасштабной войны.

Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что ИГ* причастна к атаке в Пальмире и получит жесткий ответ, при этом он отмечал, что сирийские власти не имеют отношения к произошедшему.

По данным Пентагона, в результате нападения на прошлой неделе погибли двое американских военнослужащих и один гражданский переводчик, еще трое получили ранения. Также сообщалось о гибели одного сирийского военного. Хегсет уточнил, что нападавшего ликвидировали силы партнерских подразделений.

Как писал 5-tv.ru, по данным WSJ, атака произошла во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД: злоумышленник открыл огонь из пулемета, заглянув в окно помещения, где находились военные.

Американское военное командование подняло в воздух над Пальмирой два истребителя F-16 после атаки на военнослужащих США.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.

