Сотрудник Елисейского дворца два года воровал фарфор с приемов

Метрдотель Елисейского дворца, увлеченный коллекционированием, в течение двух лет систематически похищал фарфоровую посуду из официальной резиденции президента Франции, сообщила газета Le Figaro.

По информации издания, злоумышленник украл около ста предметов — тарелки, чашки и другую утварь, использовавшуюся на государственных ужинах и официальных мероприятиях. Некоторые из этих вещей относятся к объектам культурного наследия Франции. Сотрудник отвечал за сервировку столов и учет посуды.

Как отмечает газета, похищенные предметы он передавал выдававшему себя за коллекционера Жислену М., проживавшему в Версале и работавшему смотрителем одного из залов Лувра. Пропажа оставалась незамеченной на протяжении двух лет, ее выявили лишь тогда, когда утраты стали очевидны. Помимо кражи, сотрудник подделывал инвентаризационные документы.

Суд обязал обоих вернуть похищенное и установил за ними судебный контроль. Коллекционеру запрещено работать в Лувре, а метрдотель вынужден покинуть Елисейский дворец.

