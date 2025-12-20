Сотрудник Елисейского дворца два года воровал фарфор с приемов

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Некоторые из похищенных вещей относятся к объектам культурного наследия Франции.

Сотрудник Елисейского дворца воровал фарфор с приемов

Фото: www.globallookpress.com/Telmo Pinto

Метрдотель Елисейского дворца, увлеченный коллекционированием, в течение двух лет систематически похищал фарфоровую посуду из официальной резиденции президента Франции, сообщила газета Le Figaro.

По информации издания, злоумышленник украл около ста предметов — тарелки, чашки и другую утварь, использовавшуюся на государственных ужинах и официальных мероприятиях. Некоторые из этих вещей относятся к объектам культурного наследия Франции. Сотрудник отвечал за сервировку столов и учет посуды.

Как отмечает газета, похищенные предметы он передавал выдававшему себя за коллекционера Жислену М., проживавшему в Версале и работавшему смотрителем одного из залов Лувра. Пропажа оставалась незамеченной на протяжении двух лет, ее выявили лишь тогда, когда утраты стали очевидны. Помимо кражи, сотрудник подделывал инвентаризационные документы.

Суд обязал обоих вернуть похищенное и установил за ними судебный контроль. Коллекционеру запрещено работать в Лувре, а метрдотель вынужден покинуть Елисейский дворец.

Как ранее писал 5-tv.ru, в парижском Лувре, где осенью украли реликвий на десятки миллионов евро, паролем для системы видеонаблюдения был простой код — слово Louver (Лувр).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

