В ГД предложили ввести зимний сертификат на такси на ₽5000 для семей с детьми

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Мера направлена на повышение безопасности и комфорта семей с маленькими детьми, для которых передвижение зимой связано с особыми сложностями.

В ГД предложили ввести зимний сертификат на такси для детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести ежегодный «зимний транспортный сертификат» для семей с детьми до семи лет. Соответствующее предложение он направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову, Об этом сообщили РИА Новости.

«Предлагаю рассмотреть возможность введения ежегодного „зимнего транспортного сертификата“ на такси для семей с детьми до семи лет», — указано в обращении парламентария.

Согласно инициативе, одному из родителей или опекунов предлагается предоставлять электронный сертификат номиналом пять тысяч рублей. Средства можно будет использовать для полной или частичной оплаты поездок на такси в зимний период — с 1 декабря по 31 марта.

Чернышов пояснил, что мера направлена на повышение безопасности и комфорта семей с маленькими детьми, для которых передвижение зимой связано с особыми сложностями. По его словам, сертификат поможет снизить риски травм и переохлаждения, сократить контакты в общественном транспорте в период сезонных заболеваний и упростить повседневные поездки родителей.

Парламентарий отметил, что реализовать инициативу можно через механизм социальных выплат, в том числе с использованием портала госуслуг, интегрировав сертификаты с сервисами легальных такси и агрегаторов. По его мнению, такая мера способна поддержать рынок официальных перевозок и одновременно снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России собрались увеличить штрафы за неправильную перевозку детей в машинах. Так, родителей, которые забудут автокресло, планируют штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, а вот таксистов — до 200 тысяч.

