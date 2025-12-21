С сайта Минюста США исчезли по меньшей мере 16 файлов по делу Эпштейна

Как минимум 16 файлов пропали с общедоступной страницы сайте министерства юстиции США, посвященной документам по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Как сообщают журналисты Associated Press, документы исчезли меньше чем через сутки после публикации. При этом представители власти никак не прокомментировали инцидент - ни официальным заявлением, ни оповещением для пользователей и общественности.

Отмечается, что в числе пропаввших файлов были изображения обнаженных женщин, кадр, на котором запечатлены снимки на креденце и в ящиках. В одном ящике находилась фотография президента США Дональда Трампа рядом с женой Меланией, Эпштейном и его давней соратницей Гислейн Максвелл.

Материалы были обнародованы на сайте американского Минюста в рамках исполнения ранее принятого закона - его поддержали и демократы, и многие республиканцы в Конгрессе. Трампа подозревают в связях с Эпштейном, несмотря на отсутствие прямых доказательств его участия в незаконной деятельности финансиста.

В 2019 году Эпштейну предъявили серьезные обвинения - торговля несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, сговор с целью совершения этого преступления. Расследвание привело к выводу, что с 2002 по 2005 годы он имел связи с десятками девочек, которых принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Одних использовал и платил , других делал веррбовщицами своей сети. Самым юным пострадавшим боло 14 лет.

Эпштейна могли посадить в тюрьму на 40 лет или больше. Но не смогли. В июле 2019-го финансиста нашли в камере едва живым после попытки самоубийства. Спасти его не удалось. В июне 2022 года Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам тюрьмы. В начале 2024-го обнародовали первую часть документов по этому делу, в них фигурировали около 150 человек, включая экс-президента США Билла Клинтона, британского принца Эндрю и, как ранее сообщал 5-tv.ru, сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.