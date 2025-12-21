«Черный» пиар? Шаляпин объяснил спорные слова о женщинах шестилетней давности

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

Шоумен участвовал в дебатах на тему феминизма, где занял традиционную патриархальную позицию.

Как Прохор Шаляпин пояснил свои слова про женщин

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прохор Шаляпин прокомментировал свои прошлые высказывания про феминизм

Шоумен и певец Прохор Шаляпин высказался о своих словах про женщин, за которые его хотели «отменить» в сети. Этим артист поделился в беседе с блогером Иваном Самохиным на его подкасте.

До этого, шесть лет назад, исполнитель участвовал в дебатах на тему феминизма, где занял традиционную патриархальную позицию. В том числе он выразил мнение, что женщинам не стоит занимать руководящие посты. Не так давно блогеры отыскали фрагменты того шоу, после чего начали активно обсуждать их в формате «разоблачения».

Теперь Шаляпин заявил, что резкая реакция со стороны общественности могла быть искусственно развернута его недоброжелателями. Артист пояснил, что подобный «черный» пиар нередко запускается платно через социологов и маркетологов с целью очернить публичную фигуру.

«Только сейчас это интервью стали раскручивать, потому что есть такие социологи, маркетологи — платится денежка, и запускается такая история, чтобы очернить», — сказал в свою защиту Прохор.

Также он подчеркнул, что в рамках шоу сценарий предполагал, что участники с противоположными взглядами будут отстаивать свою позицию до конца. При этом Шаляпин заверил, что не испытывает ненависти к женщинам, а просто придерживается традиционных взглядов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Шаляпин рассказал о том, почему не отказывает фанатам в селфи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:29
Лукашенко заявил о переходе председательства в ЕАЭС к Казахстану в 2026 году
17:19
Путин заявил о роли ЕАЭС как центра нового мира
17:16
Новогодняя сладость с подвохом: врач назвала безопасное число мандаринов в день
16:58
Орбан назвал завершение конфликта на Украине условием ее укрепления
16:46
Путин поблагодарил Лукашенко за высокую оценку российско-белорусских отношений
16:38
Елисейский дворец рассмотрит возможность проведения переговоров Путина и Макрона

Сейчас читают

ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины
В Самарской области нашли пропавших детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026