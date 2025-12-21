«Черный» пиар? Шаляпин объяснил спорные слова о женщинах шестилетней давности

Прохор Шаляпин прокомментировал свои прошлые высказывания про феминизм

Шоумен и певец Прохор Шаляпин высказался о своих словах про женщин, за которые его хотели «отменить» в сети. Этим артист поделился в беседе с блогером Иваном Самохиным на его подкасте.

До этого, шесть лет назад, исполнитель участвовал в дебатах на тему феминизма, где занял традиционную патриархальную позицию. В том числе он выразил мнение, что женщинам не стоит занимать руководящие посты. Не так давно блогеры отыскали фрагменты того шоу, после чего начали активно обсуждать их в формате «разоблачения».

Теперь Шаляпин заявил, что резкая реакция со стороны общественности могла быть искусственно развернута его недоброжелателями. Артист пояснил, что подобный «черный» пиар нередко запускается платно через социологов и маркетологов с целью очернить публичную фигуру.

«Только сейчас это интервью стали раскручивать, потому что есть такие социологи, маркетологи — платится денежка, и запускается такая история, чтобы очернить», — сказал в свою защиту Прохор.

Также он подчеркнул, что в рамках шоу сценарий предполагал, что участники с противоположными взглядами будут отстаивать свою позицию до конца. При этом Шаляпин заверил, что не испытывает ненависти к женщинам, а просто придерживается традиционных взглядов.

