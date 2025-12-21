Путин встретился с президентом Киргизии Жапаровым в Санкт-Петербурге

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Общение глав государств состоялось накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Фото, видео: © РИА Новости/Ирина Калашникова; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин встретился с киргизским лидером Садыром Жапаровым в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Встреча глав государств состоялась накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета и предновогодней неформальной встречи лидеров СНГ, запланированной на понедельник, 22 декабря.

Россия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Киргизии. Основное внимание в двустороннем сотрудничестве уделяется газовой отрасли и энергетике. Кроме того, значимым направлением отношений является военно-техническое сотрудничество между странами.

Дипломатическое общение в Санкт-Петербурге стало продолжением активного диалога между Москвой и Бишкеком. Оно нацелено на укрепление партнерства перед важными региональными саммитами.

До этого, в ноябре, Путин посещал Киргизию с государственным визитом, в рамках которого принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тогда российский и киргизский лидеры подписали совместное заявление о расширении союзничества и стратегического партнерства, а также утвердили ряд межправительственных и коммерческих соглашений.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поздравил Жапарова с днем рождения.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

