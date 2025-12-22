ФСБ в Горловке задержала ОПГ за незаконный обмен валюты

Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике выявили и пресекли работу организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Горловке. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России.

По данным спецслужбы, участники схемы маскировали противоправные операции под предпринимательство. Они осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли с использованием валютных площадок, после чего выводили деньги в наличный оборот через аффилированные коммерческие структуры на территории Донецкая Народная Республика.

В результате противоправной деятельности злоумышленники получили более 18 миллионов рублей незаконного дохода.

Собранные оперативные материалы направлены в Следственное управление СК России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и дальнейшей правовой оценки действий фигурантов.

Ранее ФСБ задержала 18 россиян, причастных к обслуживанию нелегальных каналов связи, которые, по данным силовиков, использовались украинскими спецслужбами. Оперативные мероприятия прошли сразу в 11 регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Дагестане, Ставропольском крае и Московской области. В ходе обысков у подозреваемых изъяли свыше сорока SIM-боксов, а также более девяти тысяч SIM-карт и сим-чипов.

