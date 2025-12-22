Администрация Трампа отозвала глав дипмиссий почти в 30 странах

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках реформирования дипломатической политики за рубежом приняла решение отозвать с должностей 29 послов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

«На прошлой неделе главы миссий по меньшей мере в 29 странах были проинформированы о том, что срок их полномочий истекает в январе», — говорится в публикации.

По информации собеседников агентства, затронутые кадровыми изменениями дипломаты не лишатся работы в системе внешнеполитической службы. Им предложат вернуться в Вашингтон и при желании продолжить работу на других направлениях.

Уточняется, что ротация коснулась диппредставительств США в 13 странах Африки, шести государствах Азии, четырех странах Европы, двух странах Ближнего Востока, двух государствах Западного полушария, а также по одной стране в Южной и Центральной Азии.

На фоне этих перестановок в дипломатических кругах продолжаются изменения и в других странах. Ранее телеканал Sky News сообщил о назначении нового посла Великобритании в США. Им стал Кристиан Тернер, ранее занимавший пост постоянного представителя страны при ООН. С 2023 по начало 2025 года он работал политическим директором британского МИД, однако к обязанностям в Нью-Йорке так и не приступил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.