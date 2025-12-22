Мужчина закопал тещу на кладбище для животных и оформил на нее кредиты

Тело пропавшей москвички Гульнары Волковой оказалось закопано на стихийном кладбище домашних животных в Подмосковье, а после ее гибели зять оформлял на нее кредиты и пользовался ее деньгами. Как сообщает kp.ru, преступление удалось раскрыть спустя несколько месяцев после исчезновения женщины.

Гульнара Волкова пропала 1 ноября 2021 года в возрасте 49 лет. Накануне она рассказывала подругам, что собирается поехать в подмосковную Лобню — навестить дочь и увидеться с внуком. После этого женщина перестала выходить на связь. Спустя неделю ее подруга обратилась за помощью к волонтерам отряда «Лиза Алерт», а 17 ноября еще одна знакомая подала заявление в полицию. Его приняли в ОМВД по району Северное Медведково.

Когда поисковики и полицейские связались с дочерью пропавшей, Вероникой, та заявила, что мать действительно приезжала к ней. По ее словам, они пообщались дома, после чего супруг отвез тещу на станцию. При этом электрички ходят каждые 10–15 минут, и у следствия не было оснований полагать, что женщина не вернулась в Москву. Позже родственники выдвинули версию, что Волкова могла уехать к мужчине, с которым якобы познакомилась ранее, однако подруги в это не верили.

Расследование продолжалось, и оперативникам удалось установить личность того самого знакомого. Проверка телефонных соединений показала, что Волкова действительно встречалась с ним незадолго до поездки к дочери. Однако после встречи мужчина улетел в другой город, а телефон пропавшей некоторое время фиксировался в Лобне, где затем окончательно пропал.

Ключевой зацепкой стала финансовая информация. Следователи выяснили, что в день исчезновения Волкова перевела один миллион рублей на карту дочери. Вероника утверждала, что мать пообещала помочь семье с покупкой автомобиля. После этого с банковских карт Волковой начали снимать деньги как дочь, так и зять Дмитрий Злобин. Более того, супруги стали оформлять кредиты на паспортные данные женщины, поскольку сами ранее проходили процедуру банкротства и не могли получить займы из-за плохой кредитной истории.

Эти обстоятельства сделали супругов главными подозреваемыми. За ними начали скрытно наблюдать, анализировать перемещения автомобилей и телефонов. Особое внимание привлекло то, что Злобин работал медицинским лабораторным техником в бюро судебно-медицинской экспертизы и хорошо понимал, как можно скрыть следы преступления.

Как позже установили следователи, у мужчины было несколько телефонов, один из которых использовался исключительно для автомобиля. Данные сигнализации показали, что после исчезновения Волковой машина выезжала за город. Изначально предполагалось, что тело могли спрятать в удаленном месте. Когда доказательств стало достаточно, Злобин начал давать признательные показания.

Он рассказал, что конфликт произошел дома, пока его жена гуляла с собакой. По его словам, теща упрекала его в низких доходах и плохом уровне жизни семьи. В ходе ссоры он ударил женщину в висок, после чего она упала и скончалась. Испугавшись, мужчина вынес тело в машине, спрятав его в спортивной сумке, а супруге сообщил, что отвез мать на станцию.

Позже он признался жене в случившемся, однако та не обратилась в полицию, поверив, что смерть была случайной. На допросах Злобин сначала утверждал, что кремировал тело в служебном крематории, но затем указал реальное место захоронения — лесополосу рядом с бюро судмедэкспертизы, где располагалось стихийное кладбище домашних животных. Он рассчитывал, что свежую землю в таком месте никто не заметит.

Следственный эксперимент и судебно-медицинская экспертиза подтвердили версию о характере удара и обстоятельствах гибели Волковой. В итоге Дмитрия Злобина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Ему грозило до 15 лет колонии, однако суд назначил пять лет лишения свободы.

Дочь погибшей по делу проходила только как потерпевшая. Адвокат, комментируя ситуацию, пояснил, что она не могла быть признана соучастницей, поскольку не участвовала в преступлении и не договаривалась о насилии заранее. Кроме того, с юридической точки зрения она являлась наследницей матери, а потому не могла быть обвинена в хищении ее денег. Также закон освобождает близких родственников от обязанности свидетельствовать против своих родных.

