В России подешевела минимальная продуктовая корзина
Эксперты объясняют это сезонными факторами, а также ростом производства.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Минимальная продуктовая корзина в России стала дешевле
В России подешевела минимальная продуктовая корзина. Как пишут «Известия», к неожиданному снижению цен привела конкуренция торговых сетей.
Некоторые супермаркеты радуют россиян недорогим сливочным маслом. Меняют ценники и на продукты, которые пользуются особым спросом накануне нового года — яйца, картофель, мандарины. Эксперты говорят: в начале года высока вероятность продолжения тренда на снижение стоимости в рознице. При этом динамика во многом будет зависеть от уровня запасов на складах и, конечно, доходов россиян.
Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, во сколько обойдется россиянам «классический» праздничный стол на предстоящий Новый год. Продуктовая корзина в сравнении с прошлым годом заметно изменилась в цене.
Классический новогодний стол не обойдется без оливье, птицы на горячее, красной рыбы или икры, сырно-мясной нарезки и, конечно же, мандаринов.
