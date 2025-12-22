Минимальная продуктовая корзина в России стала дешевле

В России подешевела минимальная продуктовая корзина. Как пишут «Известия», к неожиданному снижению цен привела конкуренция торговых сетей.

Некоторые супермаркеты радуют россиян недорогим сливочным маслом. Меняют ценники и на продукты, которые пользуются особым спросом накануне нового года — яйца, картофель, мандарины. Эксперты говорят: в начале года высока вероятность продолжения тренда на снижение стоимости в рознице. При этом динамика во многом будет зависеть от уровня запасов на складах и, конечно, доходов россиян.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, во сколько обойдется россиянам «классический» праздничный стол на предстоящий Новый год. Продуктовая корзина в сравнении с прошлым годом заметно изменилась в цене.

Классический новогодний стол не обойдется без оливье, птицы на горячее, красной рыбы или икры, сырно-мясной нарезки и, конечно же, мандаринов.

