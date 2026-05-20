Секреты идеального урожая: как не ошибиться при покупке клубники

При выборе клубники нужно смотреть на ее внешний вид и оценивать аромат

При выборе качественной клубники жителям России следует в первую очередь оценивать ее внешние характеристики и интенсивность аромата. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на председателя Московского союза садоводов Андрея Туманова.

По словам эксперта, именно эти два фактора позволяют максимально точно определить зрелость и вкусовые свойства плодов без использования специальных технических средств.

Расширяя свои рекомендации, специалист подчеркнул, что качественная садовая земляника должна выглядеть целой, не иметь вмятин, трещин или признаков гниения.

«Хорошая садовая земляника или клубника будет пахнуть и красиво выглядеть. Она должна быть целенькой, не гнилой, не кривобокой, без трещин. Понюхали — пахнет нормально. Запах во многих случаях определяет качество продукта. Все дегустаторы, прежде чем начать дегустировать, сначала нюхают», — поделился наблюдениями Андрей Туманов.

Он также добавил, что пробовать продукт перед покупкой на рынке можно, но строго после предварительного мытья, для чего стоит заранее подготовить бутылку чистой воды.

В вопросе безопасности ягод эксперт проявил скептицизм в отношении бытовых приборов. По его мнению, визуально обнаружить следы химической обработки невозможно, а определить реальный состав удобрений в мякоти способен только профессиональный лабораторный анализ.

Туманов назвал популярные сегодня нитратомеры «игрушками» и призвал не доверять сомнительным советам из социальных сетей. При этом он успокоил потребителей, отметив, что даже если в клубнике присутствуют остаточные вещества, вред здоровью возможен лишь при употреблении ягоды в чрезмерно больших количествах.

