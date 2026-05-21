Квас или кефир? Чем лучше заправлять окрошку

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Обычное летнее блюдо можно превратить в более здоровый вариант.

Чем лучше заправлять окрошку

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диетолог Макиша: окрошка на кефире более полезна

Замена части ингредиентов и грамотный выбор основы для заправки способны сделать окрошку более легким и диетическим блюдом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Марина Макиша.

Специалист советует в качестве основы использовать кефир или минеральную воду, отмечая их более благоприятный состав для здорового питания. По ее словам, магазинный квас лучше ограничить из-за высокого содержания сахара — примерно 10–12 граммов на 100 миллилитров.

В качестве альтернативы она допускает домашний квас с минимальным содержанием сахара и естественными полезными микроорганизмами. При этом диетолог уточнила, что при выборе магазинного кваса важно внимательно изучать состав: оптимальным считается вариант с содержанием углеводов не выше четырех-шести граммов на 100 миллилитров.

Для тех, кто следит за весом, вместо кефира можно использовать сыворотку — она легче по калорийности и содержит полезные аминокислоты и витамины.

Также специалист отметила, что сделать блюдо более полезным можно за счет замены ингредиентов: колбасу лучше заменить куриным филе, а картофель — цветной капустой. В таком варианте окрошка может подойти даже для разгрузочного рациона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Спецпроект «Ваш навигатор по налогам» появился на портале mos.ru
20:27
В Симферополе открылась фотовыставка, посвященная погибшему военкору «Известий» Федорчаку
20:15
Кровавая семейная драма: мужчина убил жену молотком и рассказал об этом дочери
20:12
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы
20:06
Слуцкий принял участие в открытии улицы имени Жириновского в Уфе
20:00
Собянин: Москва помогает наращивать технологический суверенитет России

Сейчас читают

Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
Телефон плавится на солнце: как спасти смартфон от перегрева летом
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео