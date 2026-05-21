Квас или кефир? Чем лучше заправлять окрошку

Диетолог Макиша: окрошка на кефире более полезна

Замена части ингредиентов и грамотный выбор основы для заправки способны сделать окрошку более легким и диетическим блюдом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Марина Макиша.

Специалист советует в качестве основы использовать кефир или минеральную воду, отмечая их более благоприятный состав для здорового питания. По ее словам, магазинный квас лучше ограничить из-за высокого содержания сахара — примерно 10–12 граммов на 100 миллилитров.

В качестве альтернативы она допускает домашний квас с минимальным содержанием сахара и естественными полезными микроорганизмами. При этом диетолог уточнила, что при выборе магазинного кваса важно внимательно изучать состав: оптимальным считается вариант с содержанием углеводов не выше четырех-шести граммов на 100 миллилитров.

Для тех, кто следит за весом, вместо кефира можно использовать сыворотку — она легче по калорийности и содержит полезные аминокислоты и витамины.

Также специалист отметила, что сделать блюдо более полезным можно за счет замены ингредиентов: колбасу лучше заменить куриным филе, а картофель — цветной капустой. В таком варианте окрошка может подойти даже для разгрузочного рациона.

