В Финляндии заявили о политических рисках для Макрона после слов о диалоге с РФ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Заявление президента Франции о необходимости прямых контактов с Москвой вызвало неоднозначную реакцию в Европе.

Почему Макрон оказался в рискованном положении

Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с российским лидером Владимиром Путиным может обернуться для него политическими трудностями. Такое мнение высказал представитель финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Комментируя инициативу французского президента, политик усомнился, как на нее отреагируют партнеры Парижа по антироссийской коалиции.

«Коалиция желающих снова примет Макрона после этого?» — написал Мема в социальной сети X (бывший Twitter).

Он охарактеризовал происходящее как любопытное развитие событий, намекнув на возможные последствия для французского лидера на международной арене.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что представители Евросоюза и Украины должны напрямую обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, европейским странам важно не перекладывать ответственность за подобный диалог исключительно на посредников.

В Кремле на это заявление отреагировали спустя несколько дней. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков 21 декабря сообщил, что Владимир Путин выразил готовность к диалогу с французским лидером.

