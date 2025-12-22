Подросток из Сахалина впал в кому после удара ксилофоном в летнем лагере

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 2 072 0

Конфликт между школьниками во время смены закончился тяжелыми травмами и уголовным делом.

Подросток из Сахалина впал в кому после удара ксилофоном

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Heinz Spremberg

В Сахалинской области подросток оказался в коме после инцидента в летнем лагере, где его одноклассник нанес ему несколько ударов по голове музыкальным инструментом. О произошедшем сообщили в региональной прокуратуре.

«16-летний юноша тяжело пострадал от удара музыкальным инструментом. Одноклассник трижды ударил его по голове», — сказано в сообщении.

Как рассказала мать пострадавшего школьника, у сына диагностировали перелом черепа и обширную гематому. Подростку потребовалось срочное хирургическое вмешательство, после которого врачи ввели его в медикаментозную кому. До операции юношу мучила тошнота, он несколько раз терял сознание.

По словам женщины, удар был нанесен в момент, когда ее сын доставал палочки для ксилофона. Она также утверждает, что сотрудники лагеря не сразу вызвали медиков и, по ее мнению, пытались скрыть произошедшее. В результате было упущено время, необходимое для своевременного оказания первой помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В прокуратуре Сахалинской области заявили, что дадут правовую оценку действиям администрации лагеря и проведут проверку молодежного центра на предмет соблюдения законодательства в сфере образования.

