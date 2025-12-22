Умерла страдавшая от деменции бывшая жена Чака Норриса

|
Дайан Холечек — первая супруга знаменитого актера и мать его старших детей.

Скончалась бывшая жена Чака Норриса

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch

В США умерла Дайан Холечек — первая жена актера и продюсера Чака Норриса. Женщине было 84 года. Последние годы она жила с деменцией и находилась дома в Техасе. О смерти Холечек сообщил ее старший сын Майк.

«Мы благодарны за то, что она больше не страдает. Она была лучшей, самой замечательной мамой. Нам так повезло, что она у нас была», — отметил он.

Дайан Холечек родилась в 1941 году. С будущим мужем она познакомилась во время учебы в старшей школе Норт в городе Торранс в Калифорнии. Молодые люди поженились в 1958 году — на тот момент Дайан было 17 лет, а Чаку Норрису — 18. Их брак продлился 30 лет. За это время Норрис прошел путь от инструктора по боевым искусствам до одной из главных звезд боевиков Голливуда.

Широкую известность актер получил после роли в фильме Брюса Ли «Путь дракона». Позже он сыграл главную роль в сериале «Уокер, техасский рейнджер», который выходил на экраны с 1993 по 2001 год, продлился восемь сезонов и транслировался более чем в 100 странах, принеся создателям сотни миллионов долларов.

У пары родились двое сыновей. Старший, Майк, появился на свет в 1962 году и впоследствии стал актером и каскадером. В 1964 году родился Эрик, который выбрал карьеру автогонщика. Также известно, что в период службы в армии Чак Норрис изменил жене, и от этой связи у него родилась внебрачная дочь Дина. О ее существовании актер узнал только в 1991 году, когда она сама вышла с ним на связь.

Дайан Холечек и Чак Норрис расстались в 1988 году, а официальный развод был оформлен год спустя. В 1998 году актер женился во второй раз — его супругой стала бывшая модель Джина О’Келли, которая младше его на 23 года. В этом браке у Норриса родились близнецы Дакота и Дэнили, которым сейчас 24 года.

