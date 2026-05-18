Умер Том Кэйн, озвучивавший мастера Йоду в мультфильме «Звездные войны»

Анастасия Антоненко
Фото: © Getty Images/Frazer Harrison

Американский актер Том Кэйн, прославившийся благодаря голосу одного из ключевых персонажей вселенной «Звездных войн» — мастера Йоды, скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщил информационный портал TMZ, ссылаясь на представителя артиста Зака Макгинниса.

По его словам, Кэйн ушел из жизни в одной из больниц Канзас-Сити в окружении близких.

Причиной смерти стали осложнения после инсульта, перенесенного в 2020 году.

Том Кэйн был известным американским актером дубляжа. На протяжении многих лет он озвучивал персонажей не только «Звездных войн», но и мультсериалов «Суперкрошки» и мультфильма «Девять».

Кэйн родился в США в апреле 1962 года. За свою карьеру он принял участие в озвучивании примерно сотни фильмов и анимационных сериалов. Помимо работы в кино и на телевидении, голос Тома Кэйна можно было услышать на аттракционах в Диснейлендах США, Японии и Франции, что сделало его узнаваемым для миллионов посетителей по всему миру.

Как ранее писал 5-tv.ru, 10 мая в Великобритании на 92-м году жизни умер актер, сыгравшего роль доктора Ватсона в сериале «Шерлок Холмс» Дэвид Берк.

Артист также запомнился зрителям благодаря образу Иосифа Сталина в сериале «Рейли: король шпионов». Он также снялся в научно-фантастическом фильме «Случайное испытание», работах «Школа любви» и «Мушкетеры».

