Узнаваемый почерк спецслужб Украины: подробности подрыва автомобиля на юге Москвы

События в Москве, где произошел взрыв. В эти минуты на юге столицы работают криминалисты. Уже известно, что целью преступников был начальник управления оперативной подготовки российского Генштаба — генерал Сарваров. Сработало взрывное устройство, установленное под днищем его машины.

Как заявили в Следственном комитете, к убийству могут быть причастны спецслужбы Украины, почерк хорошо узнаваем. О преступлении уже доложили президенту РФ Владимиру Путину. Что еще известно к этому часу — расскажет корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Жилой двор, где произошел взрыв, оцепили. На месте продолжают работать следователи и эксперты-криминалисты. Отсюда видно, что у автомобиля серьезно пострадала передняя часть, ее детали разбросало по всей дороге.

За рулем был начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Ранения оказались слишком серьезными. Военного доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти его медики так и не смогли.

Взрыв прогремел ранним утром, когда военный выезжал с парковки. Ударной волной повредило несколько припаркованных рядом автомобилей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Оперативники прочесывают район: опрашивают жителей, изучают записи с камер наблюдения, восстанавливают цепочку передвижения возможных подозреваемых. Судя по почерку, здесь может быть явный украинский след.

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Фанил Сарваров прошел путь от командира взвода до высших постов в Генштабе. Ранее участвовал в операциях на Северном Кавказе и Украине.

«Кому это может быть выгодно — это спецслужбы Украины. Для чего? Ну, это, во-первых, конечно, ослабить нашу боевую мощь. Это удар по нашему генералитету», — считает подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Предварительно, взрывное устройство могло быть заложено прямо рядом с креслом водителя. Скорее всего, его крепили к днищу машины, салон которой буквально разорвало. При том, что пострадать могли совершенно случайные прохожие.

