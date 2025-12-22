«Мы находимся на грани»: в Британии заявили об усилении флота РФ в Атлантике

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Особые опасения на Западе вызывают наши подводные лодки.

Англичане о ВМФ России

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

Глава британского флота Дженкинс: российские подлодки в Атлантике вызывают беспокойство

Западные страны теряют военно-морское преимущество в Атлантическом океане. Об этом изданию Military Watch Magazine (MWM) заявил глава Королевского военно-морского флота Великобритании, Первый морской лорд адмирал Гвин Дженкинс.

«Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике со времен окончания Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненамного. Наши потенциальные противники вкладывают миллиарды», — отметил Дженкинс.

Он уточнил, что за последние два года выходы российских судов в Атлантике увеличились на 30%.

Глава британского флота добавил, что Россия является единственной страной за пределами западной сферы влияния, которая активно действует в этих водах. При этом у флота РФ нет своей базы в данном океане. Однако таковые имеются в Арктике, а откуда есть несколько выходов в Атлантический океан.

Больше всего беспокойства вызывают у британцев наши подводные лодки. Дженкинс упомянул «Ясень-М», который оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Дальность этого оружия достигает 1000 километров, а скорость — девяти Махов. Имея такие характеристики, подлодки могут нести серьезную угрозу даже для хорошо защищенных авианосных групп.

В то же время британская программа атомных подводных лодок была охарактеризована директором по ядерной политике Минобороны Великобритании адмиралом Филипом Мэтьюсом как «катастрофический провал». К этому привели многолетние ошибки в управлении. Как результат — «шокирующе низкий» уровень готовности флота.

Ранее 5-tv.ru писал о новейшей, «невидимой» российской субмарине «Великие Луки».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

