Не громче шума моря: подробности о «невидимой» субмарине «Великие Луки»

Балтийский флот сегодня стал еще сильнее и современнее. В его состав вошла новая дизель-электрическая подлодка «Великие Луки». На борту корабля торжественно подняли Андреевский флаг. Экипажу пожелали успешной службы и «семи футов под килем». О том, почему эта субмарина практически невидима в воде, знает корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Принять новую подводную лодку в состав Балтийского флота приказывает не просто главнокомандующий ВМФ, а единственный действующий адмирал флота в стране. Такое высшее военно-морское звание дают крайне редко. Его и новые погоны, с одной большой звездой, Александр Моисеев получил несколько дней назад.

«Подводная лодка названа в честь города воинской славы Великие Луки. И наша задача — быть достойными подвига, который совершили наши предки», — отметил Главнокомандующий ВМФ РФ, адмирал флота, Герой Российской Федерации Александр Моисеев.

Андреевский флаг на этом корабле поднимается впервые. Большую дизель-электрическую подводную лодку «Великие Луки» возвели на «Адмиралтейских верфях» ОСК. Накануне экипаж успешно завершил испытания в Балтийском море.

«Великие Луки» — третий корабль проекта 677 Лада. Почти 67 метров в длину, больше семи в ширину. Скорость под водой — 21 узел, это около 39 километров в час. Предельная глубина погружения — 300 метров.

Субмарины проекта 677 Лада — самые современные дизель-электрические подводные лодки на отечественном флоте. А «Адмиралтейские верфи» — единственный завод в стране, который строит корабли этого класса.

При относительно небольшом водоизмещении, подводная лодка — мощное средство вооруженной борьбы на море. Важная особенность: эти корабли могут вести залповою ракетную стрельбу.

«Он самый современный, для лодки самый скрытный. С точки зрения боевых возможностей несет колоссальные возможности. В основу наш современный ракетный комплекс „Калибр“ заложен, типаж морского противолодочного оружия — практически весь, который существует в военно-морском флоте», — добавил Александр Моисеев.

Самое современное здесь все: от энергетики до радиоэлектронного оборудования, навигации и связи. Новый гидроакустический комплекс способен обнаруживать малошумные цели на большом расстоянии. А сама подлодка — не громче шума моря. Все это делает серию 677 наиболее перспективной для российского флота.

«Сегодня практически каждый военный корабль, надводный и подводный, состоит из отечественных разработок. Импортозамещение в военно-морском флоте достигло практически 100%, и это очень важно. И при том, что у нас отечественные разработки, я хочу подчеркнуть, что у нас самый современный военно-морской флот», — подчеркнул начальник управления Администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов.

Задачи этих кораблей — уничтожение различных целей, постановка мин, высадка разведывательных групп. К первым боевым задачам «Великие Луки» приступит в ближайшее время.

Две следующих субмарины в серии, «Вологда» и «Ярославль», уже выведены из эллинга «Адмиралтейских верфей». И контракт с Министерством обороны подразумевает строительство еще двух подводных лодок. Их планируют заложить в следующем году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.