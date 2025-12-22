Собянин: Москвичи победили на всероссийской олимпиаде по робототехнике Телеграм

Финальные состязания прошли на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево».

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Московские школьники стали победителями первой Открытой всероссийской технологической олимпиады по робототехнике «От кода к взлету». Они завоевали 19 дипломов победителей и 47 — призеров. Это больше 70 процентов всех наград, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Поздравляю ребят с такими хорошими результатами! Желаю новых побед и воплощения всех смелых идей в жизнь», — написал Мэр Москвы.

Ребята соревновались по двум направлениям — это беспилотные авиационные системы и мобильная робототехника. На состязании проверяли их теоретические и практические знания. Например, нужно было разработать алгоритмы полета с обходом препятствий и запрограммировать роботов для автономного выполнения задач на полигоне.

Открытую всероссийскую технологическую олимпиаду по робототехнике «От кода к взлету» организовали в рамках Московской олимпиады школьников. В финале боролись более 350 старшеклассников из 23 регионов страны. Победители получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.

