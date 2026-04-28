Собянин: проект «Ранняя помощь» обеспечивает комплексную поддержку новорожденным

Екатерина Чумоватова
Главная задача программы — сделать все возможное, чтобы к трем годам дети догнали сверстников.

Что обеспечивает проект Ранняя помощь в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем канале в МАКС об одной из важнейших задач — нормализовать состояние новорожденных из группы риска. В нее входят дети, появившиеся на свет раньше срока и с массой тела до 1,5 килограмма.

Малыши нуждаются в особом внимании специалистов. В новых центрах ими займутся дефектологи, психологи, логопеды, специалисты по двигательному развитию. Врачи помогут научить детей ходить, говорить, общаться, формулировать и выражать свои желания и эмоции. Сейчас в центрах ранней помощи находятся более четырех тысяч малышей.

«Таким образом, мы создали непрерывное наблюдение детей всеми необходимыми специалистами. Они формируют индивидуальную программу сопровождения под каждого ребенка», — рассказал мэр Москвы.

С помощью проекта «Ранняя помощь» около 85% детей получили полное восстановление после выписки из перинатального центра или детского стационара. Одной из главных целей проекта является сделать все возможное, чтобы все дети смогли догнать своих сверстников.

