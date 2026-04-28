Собянин: проект «Ранняя помощь» обеспечивает комплексную поддержку новорожденным

Главная задача программы — сделать все возможное, чтобы к трем годам дети догнали сверстников.
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем канале в МАКС об одной из важнейших задач — нормализовать состояние новорожденных из группы риска. В нее входят дети, появившиеся на свет раньше срока и с массой тела до 1,5 килограмма.
Малыши нуждаются в особом внимании специалистов. В новых центрах ими займутся дефектологи, психологи, логопеды, специалисты по двигательному развитию. Врачи помогут научить детей ходить, говорить, общаться, формулировать и выражать свои желания и эмоции. Сейчас в центрах ранней помощи находятся более четырех тысяч малышей.
«Таким образом, мы создали непрерывное наблюдение детей всеми необходимыми специалистами. Они формируют индивидуальную программу сопровождения под каждого ребенка», — рассказал мэр Москвы.
С помощью проекта «Ранняя помощь» около 85% детей получили полное восстановление после выписки из перинатального центра или детского стационара. Одной из главных целей проекта является сделать все возможное, чтобы все дети смогли догнать своих сверстников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
Нашли ошибку?