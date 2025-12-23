Российский футболист едва не лишился зрения

Фейерверк, которым отмечают забитый мяч, выстрелили в лицо спортсмену.

Фото, видео: 5-tv.ru

Российский футболист едва не лишился зрения после фейерверка! ЧП произошло во время суперлиги по футзалу. Игрок пытался помешать сопернику забить и оказался за пределами поля. Именно в этот момент искры, которыми отмечают забитый мяч, выстрелили в лицо спортсмену. К счастью, фейеверк оказался холодным. Футболист смог продолжить игру и даже помог своей команде победить.

