«Краснодар» по пенальти обыграл «Динамо» и вышел в суперфинал Кубка России

Следующий соперник «быков» — московский «Спартак».

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

«Краснодар» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» в матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу. «Быки» вышли в суперфинал турнира, где сыграют со столичным «Спартаком».

Основное время двухматчевого противостояния завершилось со счетом 0:0. В серии 11-метровых ударов сильнее оказались игроки краснодарского клуба — 6:5.

Команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате России по футболу. За два тура до конца турнира «Краснодар» занимает первую строчку в таблице, набрав 63 очка. Ближайший преследователь «быков» — петербургский «Зенит», который отстоет на одно очко.

Когда и где пройдет суперфинал Кубка России по футболу

В воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве состоится суперфинал Кубка России ‑ 2026. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

Вместимость стадиона составляет 81 тысячу человек, но из-за требований безопасности она может быть уменьшена до 59–73 тысяч зрителей.

В финале встретятся команды, победившие в РПЛ и в пути регионов. Если по итогам основного времени счет окажется ничейным, дополнительное время не предусмотрено, и победитель определится в серии пенальти.

