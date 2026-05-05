«Калинка» и слезы счастья: российские синхронистки вернулись в Москву с Кубка мира в Китае

Российские синхронистки вернулись в Москву с Кубка мира в Китае

Вот так хлебом-солью под «калинку-малинку» встречают наших синхронисток на родной земле. Спортсменки вернулись в Москву после триумфального выступления на Кубке мира в Китае. В общем медальном зачете наша сборная заняла второе место. Восемь медалей, включая три «золота». Одну из них завоевали спортсменки Кира Черезова и Валентина Герасимова. Они показали лучший результат в соревнованиях дуэтов в произвольной программе. И впервые с 2022-го года на награждении прозвучал гимн России.

«Сложнее всего, наверное, давалась ответственность, которая на нас легла, за то, что мы выступали под нашим флагом и гимном», — сказала чемпионка Кубка мира в произвольной программе дуэтов по синхронному плаванию Кира Черезова.

«Данным соревнованием мы действительно пробили некую китайскую стену. Потому что мы выиграли акробатическую группу, с которой на чемпионате мира наша команда была вторая. Считаю, что это большой успех», — поделилась главный тренер России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

После небольшого отдыха спортсменки начнут подготовку к новым свершениям. Впереди у наших синхронисток — чемпионат Европы. Он пройдет в июле в Париже.

