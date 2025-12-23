Где деньги, тренер? Педагога из Петербурга подозревают в финансовых махинациях

В центре крупного скандала оказался футболист из Петербурга. Детского тренера подозревают в махинациях с родительскими деньгами. Как утверждается, сотни тысяч рублей педагог тратил не на спортивные сборы, а на ставки. Якобы, чтобы собрать необходимую сумму, он не только завышал стоимость сборов, но и выдумывал сложные личные обстоятельства.

Детали запутанной истории изучила корреспондент «Известий» Анастасия Юдина.

Подозрения начали возникать, когда тренер школы олимпийского резерва и бывший защитник «Динамо», Николай Майорский, стал просить деньги в долг у родителей учеников, ссылаясь на личные трудности. Одна из матерей решила узнать у других, сталкивались ли они с подобными просьбами.

«Я обратилась к одной из родительниц, Наталье, насколько это нормальная практика в их команде, что тренер просит денежные средства. На что мне было сказано: Светлан, ничего не переводи, мы не можем понять, что происходит», — рассказала мама ученика школы олимпийского резерва Красносельского района Санкт-Петербурга Светлана.

Позже выяснили, что недельные сборы на базе отдыха в Ленинградской области стоили дешевле заявленного. С каждого ребенка Майорский собрал по 45 тысяч рублей. А реальная сумма составила 26 тысяч. Разница — почти в два раза. И куда делись деньги — никто не знает.

В следующем году тренер собирался отправить детей в другой лагерь, но родители выяснили, что на самом деле юные футболисты должны были жить в неприемлемых условиях.

«Мы стали разбираться, что это за лагерь, а оказалось, что это хостел, который находится вдалеке от поля и проживание в нем стоит всего 600 рублей, и никакого питания там не организованно, простой хостел», — рассказала мама ученика школы олимпийского резерва Красносельского района Санкт-Петербурга Кристина.

Эти случаи — лишь малая часть подобных эпизодов, утверждают родители. Им удалось узнать, что до школы олимпийского резерва Красносельского района Майорский работал в футбольной школе «Импульс», откуда ему пришлось уволиться после аналогичных жалоб родителей. Одна из пострадавших отдала ему два миллиона рублей.

«Он мне говорил, что у него подозрения на рак щитовидки. Бабушку мы перевозили, я так понимаю, всем миром. Я ему сказала, что нет, денег ты мне не возвращаешь нисколько. На что шел шантаж. Я, честно говоря, сейчас боюсь за свою жизнь, потому что он мне должен достаточно большую сумму, и он знает, где я живу», — рассказала мать воспитанника футбольной школы «Импульс» Татьяна.

«После этого мы перестали с ним работать, когда там выяснились вот эти негативные моменты», — рассказал руководитель футбольной школы «Импульс» Максим Пяткин.

Майорский все обвинения категорически отрицает, заявляя, что это наговоры, а деньги он использовал строго на детские нужды.

«Сбор денежных средств производился для участия в коммерческих турнирах, о чем были информированы родители и спортивная школа. Все давали свое согласие. Суммы были согласованы, родители приезжали на эту базу в родительский день и ежедневно были на связи с детьми. Все дали положительную оценку данному мероприятию», — написал Майорский в мессенджере.

Хотя некоторые родители также считают, что конфликт полностью надуман и вообще вызван личной неприязнью одной из матерей.

«И вот, примерно месяц назад, чужими руками (других нескольких родителей), начала вносить разногласие в команде и начинать негативный настрой остальных родителей.

Сначала зацепились за личные вопросы между тренером и несколькими родителями. Просто одолжить денежные средства. Но законом этого делать никто не запрещает. Кто в наше время не занимает?» — написали родители.

Юристы говорят, что из-за таких конфликтов тренеру придется ответить за каждую потраченную копейку. Никаких документов родителям Майорский не предоставлял

«Вся превышающая сумма, поскольку она не была обусловлена никакими документами, никакими агентскими соглашениями, то есть родители поверили на слово тренеру, будет квалифицирована как денежные средства, похищенные, присвоенные им путем обмана и злоупотребление доверием», — отметил адвокат Николай Кошман.

Родители уже подали коллективную жалобу в правоохранительные органы, администрацию и уполномоченному по правам ребенка. Надеются, что специалисты разберутся в ситуации.

