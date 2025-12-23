Молочная диета: какие продукты помогают уменьшить риск развития Альцгеймера

Neurologу: потребление жирного сыра и жирных сливок защищают от развития болезни Альцгеймера

Потребление жирного сыра и жирных сливок защищают от развития болезни Альцгеймера и других видов деменции. Такие выводы сделали ученые из большого 25-летнего исследования. Об этом написали в профильном научном журнале Neurology («Неврология»), сообщает aif.ru.

Как следует из научной статьи, исследование проводилось под руководством ученых Лундского университета (Швеция), которые долгое время изучали удивительную взаимосвязь между регулярным потреблением продуктов с высоким содержанием жира и профилактикой возрастных когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера.

Для анализа данных был привлечены 27 670 человек, среди которых 61% — женщины и 39% — мужчины. Исследование длилось 25 лет, начиная с момента набора здоровых участников, когда их средний возраст составлял около 58 лет. За этот период врачи диагностировали 3208 случаев развития деменции.

Оказалось, что употребление небольших порций жирного сыра ежедневно (около 50 граммов) снижает вероятность возникновения сосудистой формы деменции на целых 29%. Участники эксперимента, регулярно включавшие в рацион жирные сливки (жирностью больше 30%, до 20 граммов в сутки), демонстрировали снижение общего риска появления всех форм деменции на 16%.

При этом исследователи подчеркнули, что чрезмерное увлечение маслом коровьего происхождения (больше 40 граммов ежедневно) увеличивает шансы заболеть болезнью Альцгеймера на 27% по сравнению с теми, кто ест масло умеренно или вовсе воздерживается от него.

Ученые пояснили, что эффект противодействия болезни Альцгеймера с помощью жирного сыра был обнаружен только среди людей, имевших ген APOE ε4, который повышает риск этого заболевания и помогает его развитию в более молодом возрасте.

В научной работе также объясняется, что те, кто питался более-менее сбалансированно и не злоупотреблял другими жирными продуктами, тем коровье масло даже уменьшало риск развития любых деменций.

Ученые предположили, что полезные вещества, содержащиеся в сыре и сливках, формируются благодаря длительному процессу ферментации и созревания продукта, обеспечивая защиту мозга от патологических изменений.

Например, ключевым элементом выступает редкий витамин K2, обладающий мощными противовоспалительными свойствами и способствующий поддержанию нормальной структуры сосудов головного мозга.

