Механизмы очищения организма: какие продукты помогают очистить кровь и печень

Биолог Ирина Лялина: овощи и ягоды улучшают естественное очищение организма

Овощи и ягоды улучшают естественное очищение организма и поддерживают здоровье. Об этом Lenta.ru рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам специалиста, наиболее выраженный эффект дают овощи и зелень. Она подчеркнула, что особенно полезна свекла, ферменты которой участвуют в улучшении процесса кроветворения. Лялина добавила, что крестоцветные овощи стимулируют выработку ферментов, задействованных в очищении печени.

Биолог отметила, что чеснок, благодаря содержащейся в нем сере, помогает поддерживать нормальную работу печени и иммунной системы. На другие органы положительно влияют яблоки, клюква, черника, малина и лимон, поскольку эти плоды содержат пектин, способствующий выведению шлаков из кишечника.

«Имбирь улучшает кровообращение и пищеварение, а зеленый чай включает в себя катехины, защищающие печень от окислительного процесса. Однако следует учитывать, что для поддержания „качественного“ состава крови и эффективного выведения токсинов из организма крайне важно обеспечить достаточное потребление чистой воды», — также рассказала Лялина.

Эксперт подчеркнула, что регулярное употребление таких продуктов может поддерживать естественные процессы детоксикации, что особенно актуально для жителей крупных городов и регионов с повышенной нагрузкой на организм.

