Механизмы очищения организма: какие продукты помогают очистить кровь и печень

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

Ешьте их регулярно, это поддержит естественные процессы детоксикации.

Какие продукты помогают очистить кровь и печень

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Биолог Ирина Лялина: овощи и ягоды улучшают естественное очищение организма

Овощи и ягоды улучшают естественное очищение организма и поддерживают здоровье. Об этом Lenta.ru рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам специалиста, наиболее выраженный эффект дают овощи и зелень. Она подчеркнула, что особенно полезна свекла, ферменты которой участвуют в улучшении процесса кроветворения. Лялина добавила, что крестоцветные овощи стимулируют выработку ферментов, задействованных в очищении печени.

Биолог отметила, что чеснок, благодаря содержащейся в нем сере, помогает поддерживать нормальную работу печени и иммунной системы. На другие органы положительно влияют яблоки, клюква, черника, малина и лимон, поскольку эти плоды содержат пектин, способствующий выведению шлаков из кишечника.

«Имбирь улучшает кровообращение и пищеварение, а зеленый чай включает в себя катехины, защищающие печень от окислительного процесса. Однако следует учитывать, что для поддержания „качественного“ состава крови и эффективного выведения токсинов из организма крайне важно обеспечить достаточное потребление чистой воды», — также рассказала Лялина.

Эксперт подчеркнула, что регулярное употребление таких продуктов может поддерживать естественные процессы детоксикации, что особенно актуально для жителей крупных городов и регионов с повышенной нагрузкой на организм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не отравиться готовой едой из магазина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 94.42
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:08
Механизмы очищения организма: какие продукты помогают очистить кровь и печень
23:51
Тусклость, ломкость и сухость: что лишает волосы прочности и эластичности
23:33
В Сочи мужчины избили девушку на пешеходном переходе
23:15
Подозрительные операции: почему банки блокируют переводы самому себе
23:00
«Особенно мучительно»: какая привычка мешает бодрому началу недели
22:45
Риск развития диабета: чем опасен большой объем талии

Сейчас читают

Армению уже отрезали от России, это территория НАТО — Григорян
«Без ненужных интересов»: режиссер Кирилл Кузин о воспитании детей
Рисует березы и интересуется космосом: как Орейро «заразила» сына любовью к России
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году