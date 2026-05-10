Скрытая угроза: почему обычная боль в спине может быть симптомом рака

Daily Mail: обычная боль в спине может быть симптомом рака

Болезненные ощущения в области спины могут служить тревожным сигналом о развитии серьезных внутренних заболеваний, включая онкологию и сердечно-сосудистые патологии. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы с опорно-двигательным аппаратом являются ключевой причиной инвалидности в мире, однако современные исследования доказывают, что корень проблемы часто кроется не в позвоночнике.

Эксперты подчеркивают наличие связи между состоянием спины и работой кишечника, сердца и органов малого таза.

«При лечении пациентов с хронической болью в спине дело не только в позвоночнике. Нам нужно смотреть глубже управления болью, чтобы понять связь между болями в спине и другими неинфекционными заболеваниями», — отметила профессор Замбелли Пинто из Технологического университета Сиднея.

Одной из самых опасных причин недомогания может быть рак поджелудочной железы. Из-за глубокого расположения органа опухоль невозможно прощупать стандартными методами, а боль часто иррадиирует в поясницу, напоминая мышечное напряжение.

Доктор Иржи Кубес предупреждает, что тупая и стойкая боль, которая не проходит после отдыха, требует немедленного обследования. Кроме того, дискомфорт в спине может свидетельствовать о сердечном приступе или аневризме аорты, особенно у женщин и пожилых людей, чьи симптомы часто проявляются атипично.

«Стенокардия может проявляться атипично — особенно у женщин, пожилых пациентов и диабетиков — с болью, ощущаемой преимущественно в спине, практически без дискомфорта в груди», — поясняет кардиолог Оливер Гуттман.

Важную роль играет и так называемая ось «кишечник-позвоночник». Нарушение баланса бактерий вызывает системное воспаление, которое поражает нервные окончания спины и разрушает хрящевую ткань.

Исследования 2023 года подтвердили, что люди, придерживающиеся «воспалительной» диеты, на 32% чаще страдают от болей в пояснице. У женщин дополнительным фактором риска становится дисфункция мышц тазового дна, провоцирующая смещение нагрузки на позвоночник.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на сопутствующие симптомы, такие как одышка, тошнота или усиление боли при физической нагрузке, так как своевременная диагностика может предотвратить фатальные последствия для здоровья пациента.

