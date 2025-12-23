Трамп заявил о намерении США оставить нефть с перехваченных венесуэльских танкеров

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Американский президент пояснил, что топливо будет использовано в интересах государства.

Оставит ли США себе нефть с венесуэльских танкеров

Фото: Reuters/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп сообщил о решении американской стороны оставить себе нефть, находившуюся на перехваченных венесуэльских танкерах.

«США оставят себе нефть с перехваченных венесуэльских танкеров», — сказал он.

Глава Белого дома уточнил, что полученные объемы нефти планируется либо реализовать на рынке, либо направить в стратегический нефтяной резерв страны.

Ранее стало известно о перехвате еще одного нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Сообщалось, что речь идет о судне Bella 1 под панамским флагом, которое находилось под американскими санкциями и следовало в Венесуэлу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с 5-tv.ru опровергла публикацию Associated Press о якобы начавшейся эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы.

По ее словам, распространенная информация не соответствует действительности и представляет собой пример намеренной дезинформации. Захарова подчеркнула, что подобные заявления используются для давления на внутриполитическую ситуацию в Венесуэле и искажения реальной картины происходящего.

