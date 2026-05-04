«Сотру с лица земли»: Трамп пообещал уничтожить Иран за удары по кораблям

Светлана Стофорандова
При этом исламская республика запретила Вашингтону любое вмешательство в режим судоходства в Ормузском проливе.

Фото: Reuters/Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

Ормузский пролив Война в Иране

Иран будет полностью уничтожен, если решится на атаку американских кораблей в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Трамп пригрозил, что Иран будет „стерт с лица земли“, если исламская республика атакует американские корабли, ведущие суда через Ормузский пролив», — говорится в материале телеканала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Ирана официально предупредили Вашингтон, что любое вмешательство в режим судоходства в Ормузском проливе будет расцениваться как нарушение условий прекращения огня между странами. При этом в Тегеране подчеркнули, что не позволят американцам проводить там даже «гуманитарные операции».

Однако США проигнорировали это, и в проливе был замечен американский корабль, который тут же атаковали военные исламской республики. По судну были выпущены две ракеты, и, получив повреждения, оно развернулось и покинуло запрещенный район.

