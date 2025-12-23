Британцев хотят оставить без рождественского хита Jingle Bells

Эфирная новость 41 0

Известная на весь мир песня попадает под «оскорбительный» закон.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marcin Nowak; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Великобритании правящая партия хочет оставить страну без одной из самых узнаваемых рождественских песен — Jingle Bells. Она подпадает под новый закон, запрещающий исполнять композиции, способные кого-либо оскорбить.

Также британские власти занялись другой «острой» проблемой. Введен запрет на варку живых лобстеров и крабов. Теперь их надо предварительно замораживать или оглушать.

При этом, реальные социальные проблемы Лондон словно не замечает: оставляя безработицу и рост стоимости жизни за скобками громких дискуссий. Именно на эти темы, как считают британские журналисты, намекнул уличный художник Бэнкси. Его новая работа в Лондоне, вероятно, посвящена проблеме бездомных детей.

Ранее 5-tv.ru писал, как триумф рождественских хитов оборачивался трагедиями для музыкантов.

Каждый декабрь музыкальная индустрия замирает в ожидании — кто станет рождественским номером один и войдет в поп-историю. Однако для многих исполнителей этот успех оказался началом тяжелого и болезненного пути.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.31
-1.41 92.86
-1.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:41
И снова коронавирус: россиян призвали прививаться от ковида
12:25
Зеленский решил поменять даты праздников на Украине
12:19
ВС РФ освободили населенные пункты Андреевка и Прилипка
12:13
Два человека погибли: автомобиль с рыбаками ушел под лед в Приморье
12:05
Британцев хотят оставить без рождественского хита Jingle Bells
12:00
В Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей

Сейчас читают

Суд заочно арестовал Гарри Каспарова* за оправдание терроризма
«Ему было тяжело»: Немоляева рассказала о последних годах жизни Лобоцкого
В Великобритании намерены запретить варку живых омаров и крабов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026