Британцев хотят оставить без рождественского хита Jingle Bells

В Великобритании правящая партия хочет оставить страну без одной из самых узнаваемых рождественских песен — Jingle Bells. Она подпадает под новый закон, запрещающий исполнять композиции, способные кого-либо оскорбить.

Также британские власти занялись другой «острой» проблемой. Введен запрет на варку живых лобстеров и крабов. Теперь их надо предварительно замораживать или оглушать.

При этом, реальные социальные проблемы Лондон словно не замечает: оставляя безработицу и рост стоимости жизни за скобками громких дискуссий. Именно на эти темы, как считают британские журналисты, намекнул уличный художник Бэнкси. Его новая работа в Лондоне, вероятно, посвящена проблеме бездомных детей.

Ранее 5-tv.ru писал, как триумф рождественских хитов оборачивался трагедиями для музыкантов.

Каждый декабрь музыкальная индустрия замирает в ожидании — кто станет рождественским номером один и войдет в поп-историю. Однако для многих исполнителей этот успех оказался началом тяжелого и болезненного пути.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.