В Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей

Мужчина напоил лошадей конкурентов кислотой

В городе Волжский правоохранительные органы задержали владельца конного клуба, которого подозревают в преднамеренном отравлении лошадей, принадлежащих конкурентам. Об этом 18 декабря сообщил источник 5-tv.ru.

По информации телеграм-канала «112», речь идет о 40-летнем местном жителе, ранее имевшем судимость и владеющем соседним конным клубом. Следствие считает, что причиной нападений стали затяжные земельные споры. Впервые мужчина, по версии правоохранителей, проник на территорию конного клуба «У Озера» в ночь на 13 апреля и отравил несколько животных. Спустя несколько месяцев, в ночь на 6 декабря, он снова незаконно проник в конюшню и напоил лошадей едкой жидкостью, предположительно кислотой.

Владельцы пострадавшего клуба сообщили, что все животные получили тяжелые химические ожоги ротовой полости и пищевода. Одно из них находится в критическом состоянии. Лошади не могут самостоятельно питаться и нуждаются в постоянном ветеринарном уходе и лечении.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что злоумышленник действовал в маске и перчатках, при этом уверенно ориентировался на территории конюшни и хорошо знал животных. Все произошло за считанные минуты. Также отмечается, что сторожевая собака не проявила к нему агрессии, что может указывать на знакомство нападавшего с обстановкой и персоналом.

Подозреваемому грозит уголовная ответственность по статье о жестоком обращении с животными.

