В Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Животные получили тяжелые химические ожоги ротовой полости и пищевода.

Мужчина напоил лошадей кислотой

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина напоил лошадей конкурентов кислотой

В городе Волжский правоохранительные органы задержали владельца конного клуба, которого подозревают в преднамеренном отравлении лошадей, принадлежащих конкурентам. Об этом 18 декабря сообщил источник 5-tv.ru.

По информации телеграм-канала «112», речь идет о 40-летнем местном жителе, ранее имевшем судимость и владеющем соседним конным клубом. Следствие считает, что причиной нападений стали затяжные земельные споры. Впервые мужчина, по версии правоохранителей, проник на территорию конного клуба «У Озера» в ночь на 13 апреля и отравил несколько животных. Спустя несколько месяцев, в ночь на 6 декабря, он снова незаконно проник в конюшню и напоил лошадей едкой жидкостью, предположительно кислотой.

Владельцы пострадавшего клуба сообщили, что все животные получили тяжелые химические ожоги ротовой полости и пищевода. Одно из них находится в критическом состоянии. Лошади не могут самостоятельно питаться и нуждаются в постоянном ветеринарном уходе и лечении.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что злоумышленник действовал в маске и перчатках, при этом уверенно ориентировался на территории конюшни и хорошо знал животных. Все произошло за считанные минуты. Также отмечается, что сторожевая собака не проявила к нему агрессии, что может указывать на знакомство нападавшего с обстановкой и персоналом.

Подозреваемому грозит уголовная ответственность по статье о жестоком обращении с животными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.31
-1.41 92.86
-1.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:41
И снова коронавирус: россиян призвали прививаться от ковида
12:25
Зеленский решил поменять даты праздников на Украине
12:19
ВС РФ освободили населенные пункты Андреевка и Прилипка
12:13
Два человека погибли: автомобиль с рыбаками ушел под лед в Приморье
12:05
Британцев хотят оставить без рождественского хита Jingle Bells
12:00
В Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей

Сейчас читают

Суд заочно арестовал Гарри Каспарова* за оправдание терроризма
«Ему было тяжело»: Немоляева рассказала о последних годах жизни Лобоцкого
В Великобритании намерены запретить варку живых омаров и крабов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026