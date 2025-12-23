«Очень даже неплохие»: Патрушев оценил темпы по импортозамещению семян

Элина Битюцкая
Вице-премьер отметил, что по итогам 2025 года страна приблизится к 70% самообеспеченности семенами. Это выше показателя трехлетней давности.

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Патрушев оценил темпы импортозамещения семян в России как неплохие

Россия демонстрирует уверенные темпы в замещении импортных семян для сельского хозяйства. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Для селекции и семеноводства темп очень даже неплохой», — заявил Патрушев, комментируя прогресс в достижении показателя продовольственной безопасности.

Он напомнил, что план самообеспеченности семенами впервые был установлен на уровне 75% только в 2020 году.

«Всего три года назад мы едва достигали 60%, а в 2025 году уже должны приблизиться к 70%», — уверен вице-премьер.

Особое внимание Патрушев уделил сахарной свекле — культуре, где импортозамещение начиналось практически с нуля. По его словам, после подведения итогов 2025 года отечественные семена этой культуры смогут обеспечить уже около 20% рынка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дмитрий Патрушев предупредил о рисках фиксации цен на продукты.

