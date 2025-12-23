«Мечты должны сбываться»: глава МВД РФ принял участие в акции «Елка желаний»

Подарки от Владимира Колокольцева получили ребята из многодетной семьи.

Глава МВД РФ Колокольцев принял участие в акции «Елка желаний»

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в акции «Елка желаний». Он исполнил мечты двоих детей из многодетной семьи Кунавиных. В новогодней открытке Амелия рассказала, что хочет получить в подарок шведскую стенку, а ее брат Мирон попросил детский электромобиль.

«Все новогодние мечты должны сбываться. Особенно детские. Поэтому заранее заверяю и Мирона, и Амелию: сбудутся и эти мечты. Это я им обещаю», — заверил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Без внимания не остался и младший брат Амелии и Мирона — Захар. Ему вручили игрушечный синий трактор. Семья Кунавиных, в свою очередь, поздравила Колокольцева с Новым годом и поблагодарила за подарки детям.

Ранее 5-tv.ru писал, что члены правительства России исполнили детские мечты в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний».

В акции приняли участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министры Антон Котяков и Михаил Мурашко. Ранее к инициативе присоединился и министр обороны Андрей Белоусов.

