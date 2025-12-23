Огни на главной елке Эстонии зажглись только после призыва на русском языке

На эстонский иллюминация не реагировала.

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

В Эстонии совсем не по тому сценарию прошла церемония, на которой зажигают огни на главной рождественской елке.

Чтобы они засияли, жители несколько раз попросили по-эстонски. Когда ничего не произошло, Дед Мороз предложил зажечь ее по-нашему, на русском.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Эстонии зафиксирован неожиданный всплеск спроса на зеленый горошек и майонез. Как сообщает издание Postimees, причиной ажиотажа стали слухи о якобы готовящемся запрете на приготовление салата «Оливье» и возможных штрафах за его употребление.

Информация о «запрете» начала стремительно распространяться в социальных сетях и мессенджерах. В публикациях утверждалось, что инициатива якобы исходит от властей страны. Несмотря на то, что эти сведения не соответствуют действительности, слухи уже повлияли на покупательское поведение — многие магазины отметили резкий рост продаж традиционных ингредиентов новогоднего салата.

Параллельно в информационном поле обсуждается идея, приписываемая эстонским политикам и медикам, о необходимости ограничить употребление «Оливье».

