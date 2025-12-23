Патрушев: прогнозируемый по итогам года объем гречки полностью обеспечит внутренний рынок

Лилия Килячкова
Сбор зернобобовых культур, фруктов, ягод, рапса и сои может стать рекордным.

Урожай зерна по итогам 2025 года составит 137 миллионов тонн

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Патрушев: ожидаемый объем гречки в один миллион тонн закроет потребности рынка

Несмотря на сокращение производства гречки более чем на треть, ожидаемый объем в один миллион тонн по итогам 2025 года закроет потребности перерабатывающей промышленности и рынка. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

«В 2025 году ее объем прогнозируется в пределах один миллион тон, это полностью закроет потребности перерабатывающих мощностей в сырье и обеспечит наш внутренний рынок», — пояснил Патрушев.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что урожай зерна в России по итогам года составит 137 миллионов тонн. Однако, если бы погодные условия были лучше, то сбор урожая мог бы быть значительно выше.

Также, по словам вице-премьера, по итогам года ожидается подтверждение рекордов по сбору зернобобовых культур, фруктов, ягод, рапса и сои.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Патрушев оценил темпы по импортозамещению семян. Вице-премьер отметил, что по итогам 2025 года страна приблизится к 70% самообеспеченности семенами. Это выше показателя трехлетней давности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

