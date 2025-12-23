Земляничное мороженое на завтрак и письма детей: Дед Мороз рассказал о своем рабочем дне

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 50 0

С чего начинается день зимнего волшебника?

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дед Мороз: стал нести радость людям, вдохновившись отцом

На то, чтобы дарить радость детям, московского Деда Мороза вдохновил его отец. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам зимний волшебник.

«Отец всегда меня баловал и наказывал: „Самое главное — это нести радость людям, чтобы они всегда были веселы, радостны, в хорошем настроении, позитивные“. Я эти слова запомнил. <…> Поэтому, если многие дети мечтали быть космонавтами, учеными, сейчас блогерами, наверное, мечтают быть. А я вот мечтал быть Дедом Морозом», — признавался волшебник.

Поделился Мороз и особенностями своей необычной профессии. Например, у него самый лучший график. Дедушка работает сутки через 364 дня. Такая своеобразная трудовая нагрузка позволяет ему оставаться бодрым.

При этом сам рабочий день насыщенный. Начинается он с завтрака земляничным мороженым, потом Дед Мороз делает зарядку. Затем он рассортировывает письма с желаниями и старается исполнить мечты, которые загадали дети.

Однако, как и у любого дела на свете, в буднях этого волшебника тоже есть свои трудности. И одна из них — это нематериальные желания.

«Самое тяжелое — это когда загадывают какие-то подарки, не вещественные. То есть вещественные трудно, конечно, иногда бывает исполнить, когда какие-то новомодные гаджеты, какую-нибудь летающую робособаку нужно подарить. Но самое трудное — это исполнить невещественное желание. Например, когда ребенок хочет увидеться с папой. А папа его находится далеко. Вот такое желание исполнить трудно. А самое главное — трудно говорить об этом с ребенком», — объяснил Дед Мороз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.31
-1.41 92.86
-1.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
«Изобрела объятья»: что входит в обязанности Снегурочки
18:31
Дуров заявил о готовности оплатить ЭКО каждой, кто захочет от него родить
18:25
«Сказка этого Нового года»: почему фильм «Буратино» любят на протяжении 50 лет
18:14
«Сейчас меня стошнит»: Аврора Киба описала первый поцелуй с Григорием Лепсом
17:57
Где деньги, тренер? Педагога из Петербурга подозревают в финансовых махинациях
17:44
Земляничное мороженое на завтрак и письма детей: Дед Мороз рассказал о своем рабочем дне

Сейчас читают

«Быстротечное начало»: как отличить гонконгский грипп от ОРВИ
Еда тут ни при чем: почему мы набираем вес за новогодние праздники
В Японии медведи растерзали рекордное количество людей в 2025 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026