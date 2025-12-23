Земляничное мороженое на завтрак и письма детей: Дед Мороз рассказал о своем рабочем дне

Дед Мороз: стал нести радость людям, вдохновившись отцом

На то, чтобы дарить радость детям, московского Деда Мороза вдохновил его отец. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам зимний волшебник.

«Отец всегда меня баловал и наказывал: „Самое главное — это нести радость людям, чтобы они всегда были веселы, радостны, в хорошем настроении, позитивные“. Я эти слова запомнил. <…> Поэтому, если многие дети мечтали быть космонавтами, учеными, сейчас блогерами, наверное, мечтают быть. А я вот мечтал быть Дедом Морозом», — признавался волшебник.

Поделился Мороз и особенностями своей необычной профессии. Например, у него самый лучший график. Дедушка работает сутки через 364 дня. Такая своеобразная трудовая нагрузка позволяет ему оставаться бодрым.

При этом сам рабочий день насыщенный. Начинается он с завтрака земляничным мороженым, потом Дед Мороз делает зарядку. Затем он рассортировывает письма с желаниями и старается исполнить мечты, которые загадали дети.

Однако, как и у любого дела на свете, в буднях этого волшебника тоже есть свои трудности. И одна из них — это нематериальные желания.

«Самое тяжелое — это когда загадывают какие-то подарки, не вещественные. То есть вещественные трудно, конечно, иногда бывает исполнить, когда какие-то новомодные гаджеты, какую-нибудь летающую робособаку нужно подарить. Но самое трудное — это исполнить невещественное желание. Например, когда ребенок хочет увидеться с папой. А папа его находится далеко. Вот такое желание исполнить трудно. А самое главное — трудно говорить об этом с ребенком», — объяснил Дед Мороз.

