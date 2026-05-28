Артисты со всего мира не раз придумывали различные перформансы, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своим новым проектам. Некоторые из них ради этого даже влезали в скандалы.

Однако одному из самых перспективных певцов страны — заслуженному артисту России Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN, такие ухищрения, как думали пользователи сети, и не нужны вовсе.

Когда-то исполнитель поражал слушателей своим творчеством, но в 2026 году вся его работа вдруг превратилась в фарс. Артист несколько дней ходил по улицам Москвы с таинственной папкой в руках, громогласно обвиняя кого-то в предательстве. А после даже сравнил себя с кремлевской звездой только для того, чтобы выпустить новый трек. Такой подход принес ему куда больше проблем, чем пользы.

Много шума из-за ничего

Артисты не так уж редко перестают чувствовать грань, за которой заканчивается изобретательный пиар и начинается фарс, приводящий к скандалам и потере репутации.

За свою карьеру SHAMAN, выпустил множество громких хитов, как, например, трек «Я русский». В копилке у него также композиция «Встанем» и дуэт с Григорием Лепсом. Творчество звезды позволило ему стать одним из самых перспективных и любимых публикой исполнителей.

Но певец и его команда сами бьют по собственной репутации. Скандалов у Дронов стало едва ли не больше, чем хитов. В число странных поступков также вошли и прогулки SHAMAN с таинственной папкой по улицам Москвы.

Началось все 25 мая. Дронов вдруг обратился к своим фанатам и согражданам. Для этого он надел строгий костюм, прилизал волосы и пришел к зданию посольства США в Москве. Стоя на Садовом кольце певец рассказал, будто у него появилась важная информация о неких людях.

«Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия, это SHAMAN. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды», — с невероятно серьезным выражением лица заявил артист.

Выступление певца не вызвало у публики особого отклика. Скандальный адвокат Катя Гордон и вовсе решила подшутить над тирадой звезды, попросив его быть внимательным и не пролить ничего «другого».

Другие комментаторы также упражнялись в шутках над SHAMAN, прося его не облизывать папку. Не обошлось без сравнения «списка SHAMAN» с уже ставшими легендарными файлами Эпштейна.

Неоднозначная реакция никак не сказалась на планах исполнителя, который уже на следующий день вновь обратился к фанатам. Он все также старался усиленно донести до них всю серьезность имеющейся у него «правды».

По словам Дронова, после первого видеоролика к нему сразу же обратились некие люди, попросив продать им таинственные документы. Однако деньги не интересовали певца. Он решил идти до конца и, прогуливаясь по Москве, отказался от заманчивого предложения.

«Мои недоброжелатели уговаривают меня не публиковать информацию из этой папки. И даже предлагают выкупить ее. Но я иду до конца!» — уверял публику SHAMAN.

На этот раз таинственность и настрой звезды вновь не вызвали особенного отклика. Вместо поддержки исполнитель встретился с критикой. Аудитория требовала от Дронова прекратить «глупые выходки».

Уже тогда комментаторы стали подозревать, что SHAMAN просто делал очередное шоу, к которому не стоит относится с особенной серьезностью. Еще несколько лет назад артист обладал куда лучшей репутацией и вызывал у публики гораздо большее доверие.

Вскоре SHAMAN выложил еще одно интригующее видео.

«Россия! Я не имею права скрывать это предательство. Завтра в 12:00 буду жечь правдой, как кремлевская звезда», — заявил певец.

В итоге за трехдневными обращениями SHAMAN не последовало ничего серьезного. Папка с некими секретными данными оказалась обычным пиар-ходом для привлечения внимания публики к выходу нового трека.

У Дронова и правда получилось создать ажиотаж вокруг очередной песни. Но такая популярность весьма дорого ему обошлась. На певца обрушились новые волны критики и осуждения.

Многие комментаторы подметили, что в последние годы SHAMAN целеустремленно уничтожал свой позитивный образ и все больше превращался в типичного скандалиста, которому нужно было лишь внимание публики. Ради этого он был готов даже оскорблять чужие чувства и осквернять святыни.

Язык чешется

Еще в начале карьеры Дронов полюбил патриотические речи, с которыми обращался к слушателям, рассказывая о любви к России. Такие слова вызывали в сердцах отклик, превращая SHAMAN в одного из самых перспективных певцов.

Но в 2026 году почти не осталось людей, которые стали бы серьезно относиться к певцу. Артист сам виноват в том, что потерял уважение среди большей части аудитории.

Причиной этому стали поступки, которые он совершал ради привлечения внимания. В феврале 2026 певец вдруг захотел чего-нибудь новенького и отправился на Байкал, где с особым рвением облизал лед самого глубокого озера в мире.

Видеозапись с Байкала оказалась настолько скандальной, что в итоге получила соответствующую пометку «18+». Но маркировка не смогла уберечь «дегустатора» от критики публики.

Веселье, с каким SHAMAN наслаждался водоемом, вызвало закономерное возмущение. Люди заявляли, что певец осквернил одну из главных российских святынь и в целом поступил более чем неуместно. Некоторые комментаторы и вовсе потребовали, чтобы звезду отменили.

Все дошло до того, что SHAMAN пришлось публично оправдывать свой поступок, пытаясь доказать остальным, что в нем не сделал ничего предосудительного. Однако публика к Дронову не прислушалась, и его репутация в очередной раз оказалась в критическом положении.

Мальчик-скандал

Комментаторы в сети стали вспоминать и другие промахи SHAMAN, особенно выделив его выходки на сцене. Так на одном из концертов артист решил засунуть микрофон в свои кожаные штаны, что не понравилось даже самым верным его фанатам. За этот поступок Дронов также оправдывался перед слушателями.

«Зачем я засовываю микрофон в штаны? А куда мне его девать? Давайте разбираться. Пробовал убирать подмышку, но тогда я не могу аплодировать. Пробовал между ног. Но тогда я не могу ходить по сцене. Поэтому остается единственный вариант», — настаивал исполнитель.

Подобным образом SHAMAN реагировал почти на любую критику. Он не признавал ошибок, но старался внушить окружающим, будто все делал правильно. Поэтому, когда слушатели все же шли навстречу артисту, помня о его таланте, это не приносило особых изменений.

Дронов, стараясь любой ценой вернуть себе серьезную репутацию, вновь и вновь попадал в скандалы. Стоит упомянуть еще один перформанс от артиста, когда он перекрестился перед собственными портретами в Твери. Ответ на критику был в пафосном стиле SHAMAN.

«За свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять», — сказал тогда Ярослав.

Облизывание Байкала, микрофон в кожаных штанах, крещение на собственные портреты и странные папки — уже давно о скандалах вокруг SHAMAN говорят больше, чем о его песнях или вокальных данных. Получится ли у него как-то вернуть доверие публики — вопрос открытый.

