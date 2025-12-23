Долгосрочное увлечение: как вернуть энергию и влиться в спорт после 40 лет

Тренер Потехина: тренировки для 40-летних должны быть осознанными и безопасными

Начать заниматься спортом и кардинально улучшить физическую форму возможно в любом возрасте, даже после 40 лет. Об этом в эксклюзивном комментарии для Life.ru заявила тренер Ольга Потехина.

«Я часто вижу это по своим клиентам: многие приходят не столько за спортом, сколько из-за усталости, отсутствия энергии и сил», — отмечает эксперт, поясняя, что с возрастом меняется гормональный фон, замедляется метаболизм и теряется мышечная масса.

Регулярная физическая активность помогает бороться с этими изменениями, стимулируя выработку «гормонов счастья» и снижая риски многих заболеваний.

Ключевой принцип — индивидуальный подход.

«Что касается амбициозных целей, все зависит от самого человека — его характера и готовности работать. Есть примеры, когда люди и в 70 лет начинают бегать марафоны», — подчеркивает тренер.

Однако для новичков старше 35 лет без опыта тренировок она рекомендует начинать с «группы здоровья» — мягко, бережно и аккуратно, учитывая все ограничения по здоровью.

Среди безопасных и эффективных направлений Потехина выделяет пилатес (улучшает осанку, мягко укрепляет мышцы), TRX (функциональные тренировки с весом тела) и стретчинг (растяжка).

Главное, по ее словам, превратить спорт в привычный ритуал, который приносит удовольствие, а не становится краткосрочным увлечением.

