Вредная привычка? Любителей горячего кофе предупредили о риске опасного заболевания

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Ученые выяснили, что не только количество, но и температура популярного напитка способна влиять на вероятность онкологических заболеваний.

Чем вреден кофе

Фото: www.globallookpress.com

Food&Function: привычка пить горячий чай и кофе может увеличить риск развития рака желудка

Регулярное употребление горячего чая и кофе может быть связано с повышенным риском развития рака желудка. К такому выводу пришли ученые по итогам масштабного исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Food&Function (F&F).

Работа основана на данных UK Biobank и охватывает более 328 тысяч человек, за состоянием здоровья которых наблюдали на протяжении почти 12 лет. Исследователи учитывали не только количество выпиваемых напитков, но и то, какой температуре участники отдавали предпочтение.

Анализ показал, что у людей, употреблявших более восьми чашек горячих напитков в сутки, риск развития рака желудка был на 54% выше по сравнению с теми, кто пил их реже либо выбирал теплую, а не обжигающую температуру.

Наиболее заметная связь была выявлена среди участников, регулярно употреблявших очень горячие чай и кофе. В этой группе вероятность заболевания возрастала более чем в два раза при потреблении свыше восьми чашек в день. При этом зависимость сохранялась даже после учета таких факторов, как возраст, образ жизни, курение и другие возможные влияния.

Авторы исследования предполагают, что постоянное термическое раздражение слизистой оболочки желудка может усиливать воспалительные процессы и повреждение тканей, создавая благоприятные условия для развития злокачественных изменений. По их мнению, полученные данные дополняют существующие представления о вреде слишком горячих напитков и указывают на простой, но часто недооцененный способ профилактики — снижение температуры чая и кофе в повседневном рационе.

Вредная привычка? Любителей горячего кофе предупредили о риске опасного заболевания
