Дуров заявил о готовности оплатить ЭКО каждой, кто захочет от него родить

Дарья Корзина
Правда, есть одно условие.

Дуров заявил о готовности финансировать ЭКО

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Durov

Основатель и глава Telegram Павел Дуров сообщил о намерении полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин, желающих зачать ребенка с использованием его донорского материала. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на публичные заявления предпринимателя.

По словам Дурова, его участие в программах донорства началось в 2010 году по просьбе друга, столкнувшегося с проблемами репродуктивного здоровья. Позднее, следуя рекомендациям врачей, он продолжил сдавать биоматериал на регулярной основе, объясняя это нехваткой качественного генетического материала. Как утверждает предприниматель, благодаря его донорству более 100 семей в 12 странах смогли стать родителями.

Дуров также отметил, что является отцом шестерых детей от трех партнерш. Он подчеркнул, что не разделяет детей, рожденных в результате личных отношений и с помощью донорских программ, и в будущем все они смогут претендовать на его наследство при подтверждении родства.

Глава Telegram рассматривает донорство спермы как форму гражданской ответственности и способ снизить общественную стигматизацию подобных практик. Он также связал ухудшение мужской репродуктивной функции в мире с экологическими проблемами. Состояние предпринимателя, по оценкам, составляет около 17 миллиардов долларов.

