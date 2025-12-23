«Дыра» в 130 миллиардов евро: как Франция оказалась на грани шатдауна

Острый финансовый кризис сейчас нарастает во Франции, которая оказалась на грани шатдауна. Но Эммануэля Макрона, кажется, это совсем не волнует. Пока долг Пятой республики стремительно растет, ее президент улетел в Эмираты, где занимается чем угодно, только не внутренними проблемами. Корреспондент «Известий» Мария Коровина продолжит.

Свобода, равенство, братство, традиционные блюда французской политики, можно опять отведать всей страной, правда, теперь перед лицом шатдауна. Чем ближе Рождество, тем заметнее перспектива падения в экономическую пропасть. В Национальном собрании сейчас решают, дотянет ли республика до праздников. Ну то есть дотянет, конечно, но есть нюансы. У Франции нет бюджета на будущий год вообще. Так что придется принимать закон о чрезвычайном положении, чтобы предотвратить приостановку работы правительства, по образцу США.

«Специальный закон, как вам известно, не является бюджетом и не решит проблемы дефицита. Наоборот, создаст новые проблемы в определении приоритетов страны», — считает пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон.

Документ еще не принят, но уже получил сразу несколько нелицеприятных прозвищ. «Заплатка» из них — пожалуй, самое пристойное, учитывая, что дыра в бюджете превысила 130 миллиардов евро.

«Этот как пластырь на деревянной ноге, потому что очевидно, что это переходные, временные меры, которые не могут по-настоящему стабилизировать бюджет Франции, который, напомню, находится в абсолютно катастрофическом дефиците. Стоит вспомнить, что в последнем квартале 2025 года долг Франции увеличился на 66 миллиардов евро», — отметил политолог Эммануэль Леруа.

Если «паллиативные» меры депутаты сегодня даже примут, то реальный бюджет все-таки придется принимать, а значит, как-то между собой договариваться. Точка единства у левых и правых пока только одна — нежелание продолжать потакать президенту Франции Эммануэлю Макрону в его ястребиных амбициях.

«Государственный бюджет — это военный бюджет, и он нам не нужен! Мы предпочитаем вкладывать деньги в производство, жилищное строительство, энергетику и муниципалитеты. Давайте инвестировать во Францию, а не воевать за границей», — заявил национальный секретарь коммунистической партии Франции Фабьен Руссель.

Ни бюджета, ни президента. Самого Макрона физически нет в стране, когда сама она еще чуть-чуть и начнет вспоминать о гильотинах возле Бастилии. Французские фермеры уже несколько дней жгут покрышки и блокируют дороги после решения властей пустить под нож тысячи коров, которые считаются заболевшими. Несмотря на денежные компенсации, владельцы поголовья уверены, что это прямой путь к разорению. То для массовки пригонят стадо овец на митинг, то затянут «Марсельезу» — ну, вдруг на Елисейских полях услышат.

Сейчас срочно нужно бы возвращать доверие инвесторов к французской экономике, особенно после затяжного политического тупика и потрясений, вызванных, мягко говоря, неудачными решениями Эммануэля Макрона. Да и из Вашингтона стали доноситься почти что приказы.

«Я разговаривал с очень хорошим человеком, президентом Франции Макроном. И я сказал: «Эммануэль, вы должны повысить цены на лекарства». Он сказал: «Нет, нет, нет, мы не будем этого делать». Я сказал: «Ты должен это сделать», — сообщил американский лидер Дональд Трамп.

А если нет, то получите пошлину 20% на все, что Франция экспортирует в США. Пока премьер-министр Себастьян Лекорню совсем не в праздничном настроении спешит спрятаться за рождественской елью, а в МВД пытаются срочно придумать, как предотвратить блокирование дорог в рождественские дни, Макрон проводит открытую тренировку в окружении военных в Абу-Даби. «Три-четыре, руки шире», и на рождественский обед. А старушка Франция как-нибудь уж там сама разберется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.