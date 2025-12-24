Дорога оцеплена, «скорые», осколки, полиция: хлопок прогремел на юге Москвы

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 222 0

Пока неизвестно, что именно случилось, и есть ли пострадавшие.

Фото, видео: 5-tv.ru

Громкий хлопок прогремел на юге Москвы

Громкий хлопок прогремел на юге Москвы, сообщил корреспондент 5-tv.ru.

«Громкий хлопок прогремел сегодня в половине второго ночи на улице Елецкая. <…> Пока неизвестно, что именно случилось, но на дороге видны осколки», — прокомментировал он с места событий.

На месте уже присутствует большое количество машин скорой помои и патрульных машин. Полиция оцепила дорогу.

