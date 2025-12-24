Дорога оцеплена, «скорые», осколки, полиция: хлопок прогремел на юге Москвы
Пока неизвестно, что именно случилось, и есть ли пострадавшие.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Громкий хлопок прогремел на юге Москвы
Громкий хлопок прогремел на юге Москвы, сообщил корреспондент 5-tv.ru.
«Громкий хлопок прогремел сегодня в половине второго ночи на улице Елецкая. <…> Пока неизвестно, что именно случилось, но на дороге видны осколки», — прокомментировал он с места событий.
На месте уже присутствует большое количество машин скорой помои и патрульных машин. Полиция оцепила дорогу.
93%
Нашли ошибку?