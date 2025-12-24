Никакого кофе и сигарет: что запрещено делать стюардессам

Daily Mail: стюардессам запрещено пить кофе у выхода на посадку

Стюардесса Барбара Бачилиери поделилась правилами поведения в униформе авиакомпании. Девушке приходится сталкиваться со множеством ограничений, пишет Daily Mail.

Барбара пояснила, что поцелуи и любые публичные проявления нежности строго запрещены для бортпроводников в форме. Курение — будь то обычные сигареты или вейпы — тоже не допускается. Воду можно пить без ограничений, а вот алкоголь — ни в коем случае.

Бортпроводница рассказала, что кофе и чай можно пить, но с оговорками — например, употреблять кофе у выхода на посадку запрещено. Кроме того, в форме нельзя жевать жвачку или пускать мыльные пузыри. Эти правила помогают поддерживать профессиональный вид и избегать отвлекающих действий на виду у пассажиров.

Стюардесса также раскрыла инсайдерский прием, не входящий в официальную программу обучения. Она объяснила, что бортпроводники предпочитают незаметно подавать воду пассажирам, пряча стакан, чтобы избежать цепной реакции запросов. По ее словам, если стюардесса проходит с чашкой на виду, другие пассажиры сразу просят то же самое, что особенно затягивает время на дальнемагистральных рейсах. Барбара добавила, что это не официальная политика авиакомпании, а урок из практики, поскольку вода входит в базовую услугу бесплатно на большинстве рейсов.

Барбара посоветовала пассажирам лично подходить к буфету за водой, а не нажимать кнопку вызова с места. Таким образом можно будет избежать очередей. Стюардесса напомнила, что на рейсах многих бюджетных авиакомпаний бутилированная вода может быть платной, поэтому перед полетом стоит уточнять условия. Эти детали помогают работе экипажа идти гладко, особенно на международных маршрутах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.