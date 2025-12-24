Ольга Любимова посетила премьеру новой киносказки «Буратино»

В Москве состоялась премьера долгожданной семейной картины «Буратино» режиссера Игоря Волошина. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, лично посетившая показ в кинотеатре «Октябрь».

«Уверена, новая кинолента про Буратино соберет на новогодних каникулах множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране», — написала министр, пожелав всем получить удовольствие от просмотра.

Она подчеркнула, что фильм познакомит маленьких зрителей и их родителей с хорошо знакомыми с детства персонажами.

Картина, снятая по мотивам повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», стала масштабным проектом.

Основные съемки проходили в Кинопарке «Москино», где был специально построен итальянский городок рубежа XIX–XX веков с площадью, фонтанами и тратторией. В финальной хореографической сцене было задействовано более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров.

Главные роли в фильме исполнили Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Александр Петров, Виктория Исакова, Федор Бондарчук и другие звезды российского кино.

На премьере Федор Бондарчук, также выступивший одним из продюсеров, поблагодарил за поддержку Министерство культуры и лично Ольгу Любимову.

