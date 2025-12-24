Обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала откровенные переписки с детьми шуткой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Женщина завершила прошлый учебный год классным руководителем и перешла в авиацию.

Учительницу из Петербурга обвинили в педофилии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Учительница из Санкт-Петербурга, подозреваемая в педофилии, вела с мальчиками откровенную переписку. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

В распоряжении издания оказалась переписка, содержание которой указывает на то, что педагог общалась со школьниками в интимном ключе. На одном из отправленных мальчику видео она комментировала его половые органы. Судя по сообщениям, женщина вступала в половые контакты с двумя учениками, которые потом и рассказали о связи.

Один из подростков называл педагога «женой». Инициатива исходила от самой учительницы, которая требовала держать отношения в тайне. Обвиняемая настаивает, что переписка имела шуточный характер.

Инциденты произошли 15 апреля, 26 апреля и 25 июля 2025 года в квартире педагога. По предварительным данным, 22-летняя женщина совершила сексуальные действия в отношении двух 12-летних мальчиков. Ее задержали 16 декабря, а 18 декабря предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемая не признает вины.

Педагог устраивала дома неформальные встречи для школьников под видом волонтерства или дополнительных занятий по немецкому языку. Именно там между ней и 12-летним учеником случился половой контакт, который затем повторился еще три раза.

Один из эпизодов начался с невинной игры с подушками. Сейчас мальчик раскаивается из-за того, что рассказал о связи с педагогом следователю и считает свой поступок «некрасивым». Другой подросток проявлял симпатию к учительнице, дарил сладости и предлагал отношения, но получил отказ.

Женщина завершила прошлый учебный год классным руководителем и перешла в авиацию. Директор школы дала ей отличную характеристику. Ученики видели в ней «очень мягкого» и «доброжелательного» человека, родители тоже положительно отзывались о ее работе.

Бывшая учительница отрицает обвинения, предполагая, что ученик мог все выдумать из-за отсутствия взаимности с ее стороны.

