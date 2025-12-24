Опасный сувенир: россиянин незаконно привез из Вьетнама 16 кораллов

Россиянин незаконно привез из Вьетнама 16 кораллов

В аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова у россиянина, прибывшего из Вьетнама, конфисковали 16 запрещенных морских сувениров. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайской таможни.

Сотрудники таможни при досмотре багажа 54-летнего жителя Барнаула, прибывшего из Вьетнама, с помощью рентген-аппарата нашли 16 кораллов. Экспертиза подтвердила, что это шестилучевые кораллы мадрепорового отряда.

Эти виды охраняются Конвенцией СИТЕС о международной торговле редкими видами дикой фауны и флоры. Ввоз возможен только с разрешительными документами и обязательным декларированием. Турист пояснил, что не был осведомлен о подобных ограничениях.

Алтайская таможня возбудила в отношении него административные дела по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 КоАП РФ за недекларирование товаров и нарушение запретов на ввоз.

Ранее в московском Шереметьево у гражданина Греции в багаже нашли 12 православных икон стоимостью 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Пассажир прилетел рейсом из Белграда и прошел через «зеленый коридор» в рамках выборочного досмотра. При проверке чемоданов среди личных вещей обнаружили иконы, которые мужчина пытался ввезти без декларации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.