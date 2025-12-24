Спиридонов день: народные и православные традиции 25 декабря

Сергей Добровинский
Церковный праздник одновременно связан с солнцеворотом.

Какой православный праздник отмечают 25 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В конце декабря православный русский народ традиционно праздновал день святителя Спиридона Тримифунтского. Этот день воспринимали и как церковный праздник, и как приметную народную дату, связанную с солнцеворотом. Об исконных традициях, которыми наши предки встречали 25 декабря, пишет URA.RU.

Спиридон Тримифунтский — герой церковного предания, получивший от Господа дары исключительной редкости. По поверьям, он был способен лечить людей, страдающих тяжкими недугами и изгонять бесов. Более того, православные верили даже в то, что он воскрешал усопших.

Фото: ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ/azbyka.ru

В юности святой пережил смерть супруги и посвятил себя всенародному служению. За благие дела и истинную веру Спиридона избрали епископом Тримифунта при императоре Константине Великом. Святой выступал против арианской ереси на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году.

Русский народ называл посвященный этому святому день Спиридоновым, или Спиридоном Солнцеворотом. Именно с этого момента солнце начинает постепенно поворачиваться к весне, а день мало-помалу прибавляется. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», — такая поговорка ходила в народе.

В Спиридонов день было принято веселиться — разводить костры, устраивать пляски и хороводы Молодежь забиралась на возвышенности или деревья, чтобы полюбоваться красочным рассветом. Вообще уважение к природе в Спиридонов день ставилось во главу угла. Считалось, что надо отложить такие дела, как тяжелый труд и охоту, любуясь красотой лесов и полей.

Ранее 5-tv.ru публиковал православный календарь на 2026 год.

