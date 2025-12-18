Православный календарь на 2026 год: главные церковные праздники и посты

Издательство Московской патриархии Русской православной церкви представило официальный православный календарь на 2026 год. Именно по нему в православных храмах ежедневно проводят службы, отмечают церковные праздники, родительские субботы, дни памяти святых и соблюдают посты.

Что представляет собой патриарший календарь

Православный календарь на 2026 год: церковные праздники и посты. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Патриарший календарь продолжает многовековую традицию издания официальных месяцесловов (святцев) — как для мирян, так и для богослужебной практики.

В издании 2026 года можно найти богослужебные заметки на каждый день, тропари и кондаки (краткие молитвенные песни, раскрывающие суть праздника), а также фрагменты из проповедей патриарха.

Так, в 2026 году верующих ждет ряд юбилейных дат:

1575‑летие Вселенского Халкидонского собора;

700‑летие преставления киевского митрополита чудотворца и святителя Петра;

600‑летие преставления преподобного Никона, ученика Сергия Радонежского;

525‑летие обретения мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских;

375 лет со дня рождения митрополита Ростовского, святителя Димитрия.

Как устроен православный календарный год

Православный календарь на 2026 год: церковные праздники и посты. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Православный год по юлианскому календарю начинается 14 сентября, а по григорианскому — 1 сентября. Однако для удобства клириков и прихожан православный календарь стартует вместе со светским — 1 января 2026 года.

Месяцеслов включает два круга праздников:

Неподвижный круг — непереходящие праздники с фиксированными датами;

Пасхальный круг — переходящие праздники, дата которых зависит от дня празднования Пасхи.

По значимости праздники делятся на:

Двунадесятые — связанные с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы;

Недвунадесятые — все остальные праздничные дни.

Главные православные праздники 2026 года (даты по новому стилю)

Православный календарь на 2026 год: церковные праздники и посты. Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

7 января — Рождество Христово ;

14 января — Обрезание Господне;

19 января — Крещение Господне (Богоявление);

15 февраля — Сретение Господне;

5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

12 апреля — Светлое Христово Воскресение (Пасха);

21 мая — Вознесение Господне;

31 мая — День Святой Троицы (Пятидесятница);

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;

12 июля — День апостолов Петра и Павла;

19 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас);

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Крестителя;

21 сентября — Рождество Богородицы;

27 сентября — Воздвижение Креста Господня;

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;

4 декабря — Введение во Храм Богородицы.

Посты и постные дни в 2026 году

Православный календарь на 2026 год: церковные праздники и посты. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Для православных верующих установлены постоянные постные дни — каждую среду и пятницу, кроме сплошных седмиц, когда всю неделю разрешена скоромная пища. Пост в среду установлен в знак скорби о предательстве Христа Иудой Искариотом, а пятничный пост — память о распятии Господа.

Многодневные посты в 2026 году:

23 февраля – 11 марта — Великий пост;

8 июня – 11 июля — Петров пост (Апостольский);

14 августа – 27 августа — Успенский пост;

28 ноября – 6 января — Рождественский пост.

Однодневные посты (в честь великих праздников) в 2026 году:

18 января — Крещенский сочельник;

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;

27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Что такое сплошная седмица

Это неделя без постов и постных дней. Она предназначена для праздников или для накопления сил перед или после постов. В 2026 году будут следующие сплошные седмицы:

7–18 января — Рождественская седмица (Святки);

1–8 февраля — Неделя о мытаре и фарисее;

16–22 февраля — Сырная седмица (Масленица);

13–18 апреля — Светлая седмица (Пасхальная);

1–7 июня — Троицкая седмица.

Подробнее о Великом посте в 2026 году

Православный календарь на 2026 год: церковные праздники и посты. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Великий пост — это 48-дневный период воздержания, который Церковь установила для духовной подготовки к Празднику Пасхи. Смысл поста — не в формальном ограничении пищи, а в усилии над собой: человек стремится избавиться от грехов и страстей, чтобы следовать воле Божией. Пост становится одним из главных орудий в духовной борьбе.

Структура поста двухчастная:

Святая Четыредесятница — шесть седмиц (недель), предшествующих Страстной седмице. Название подчеркивает, что основная часть поста длится 40 дней;

Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни, крестной смерти и погребении Христа.

Подготовительный период: три седмицы и четыре особые Недели

Перед самим постом идут три седмицы, каждая из которых отмечена особым воскресным днем (Неделей):

Неделя (воскресенье в переводе со старославянского - Прим. ред.) о мытаре и фарисее (Лк. 18:10–14) отмечается 1 февраля. Это одна из подготовительных Недель, призванная настроить верующего на покаянный лад;

(воскресенье в переводе со старославянского - Прим. ред.) (Лк. 18:10–14) отмечается 1 февраля. Это одна из подготовительных Недель, призванная настроить верующего на покаянный лад; За ней следует седмица «сплошная» (2–7 февраля), когда в среду и пятницу пост отменяется. Традиция связана с желанием подчеркнуть отличие христианского поста от фарисейского;

(2–7 февраля), когда в среду и пятницу пост отменяется. Традиция связана с желанием подчеркнуть отличие христианского поста от фарисейского; Неделя о блудном сыне (Лк. 15:11–32) приходится на 8 февраля. Ее смысл — напомнить о милости Божией и возможности возвращения к Богу;

(Лк. 15:11–32) приходится на 8 февраля. Ее смысл — напомнить о милости Божией и возможности возвращения к Богу; Далее идет 2‑я седмица (9–14 февраля);

(9–14 февраля); Неделя мясопустная, о Страшном суде (Мф. 25:31–46) выпадает на 15 февраля. В этот день в последний раз перед постом разрешается мясная пища;

(Мф. 25:31–46) выпадает на 15 февраля. В этот день в последний раз перед постом разрешается мясная пища; Седмица сырная (Масленица), «сплошная» длится с 16 по 21 февраля. В эти дни уже исключается мясо, но разрешены молочные продукты и яйца;

длится с 16 по 21 февраля. В эти дни уже исключается мясо, но разрешены молочные продукты и яйца; Неделя сыропустная (22 февраля) — Прощеное воскресенье (Мф. 6:14–21). В этот день вспоминают Адамово изгнание из рая и призывают просить прощения у ближних.

Как устроен календарь Великого поста

I. Святая Четыредесятница

1. 1‑я седмица (23–28 февраля) открывается чтением Великого (Покаянного) канона святителя Андрея Критского (VIII век). Его читают за вечерним богослужением в первые четыре дня (23–26 февраля).

2. Неделя первая. Торжество Православия отмечается 1 марта. В этот день Церковь вспоминает восстановление иконопочитания в 843 году и окончательную победу над иконоборческой ересью.

3. 2‑я седмица длится с 1 по 7 марта.

4. Неделя вторая. Память святителя Григория Паламы († 1359 г.) приходится на 8 марта. Святитель отстоял учение о возможности видения нетварных энергий Божества — то есть реального общения человека с Богом.

5. 3‑я седмица продолжается с 8 по 14 марта.

6. Неделя третья. Крестопоклонная (Мк. 8:34–9:1) отмечается 15 марта. В этот день верующие поклоняются Кресту Господню, вспоминая его значение для спасения.

7. 4‑я седмица идет с 15 по 21 марта.

8. Неделя четвертая. Память преподобного Иоанна Лествичника (VI век) выпадает на 22 марта. Его труд «Лествица» стал руководством для духовного восхождения.

9. 5‑я седмица (22–28 марта) включает два особых дня:

Мари́ино стояние (или Четверток Великого канона) — в среду вечером полностью читается Великий канон святителя Андрея Критского вместе с житием преподобной Марии Египетской.

Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста — 28 марта. Это единственный акафист, предусмотренный церковным Уставом, и он поется лишь раз в году — вечером в пятницу (27 марта), накануне субботы 5-й седмицы.

10. Неделя пятая. Память преподобной Марии Египетской (VI век) приходится на 29 марта. Ее жизнь — пример глубокого покаяния и преображения.

11. 6‑я седмица, «седмица ваий» (с греческого — «седмица пальмовых ветвей») длится с 29 марта по 4 апреля. В ней выделяются:

Пятница седмицы ваий (3 апреля) — завершение Святой Четыредесятницы (40‑дневного поста).

Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля).

Лазарева суббота (4 апреля) — воспоминание воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря (Ин. 11:1–45).

12. Неделя 6‑я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень в Иерусалим (Ин. 12:1–18) отмечается 5 апреля. Этот день открывает Страстную седмицу.

II. Страстная седмица (6–11 апреля)

Это самая строгая и скорбная неделя поста, каждый день которой имеет особое богослужебное содержание:

Великий Понедельник (6 апреля) посвящен воспоминаниям об Иосифе Прекрасном, проданном в Египет за 20 сребреников (Быт. 37), проклятии бесплодной смоковницы, притче о злых виноградарях и пророчестве о разрушении Иерусалима (Мф. 21:18–43; 24:3–35); Великий Вторник (7 апреля) включает притчи о 10 девах и талантах, а также пророчество о Страшном Суде (Мф. 24:36–26:2). Великая Среда (8 апреля) напоминает о покаянии грешницы, возлившей миро на ноги Иисуса, и предательстве Иуды (Мф. 26:6–16). В этот день последний раз читается молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. На вечерней службе верующие участвуют в Таинстве Покаяния (Исповеди); Великий Четверг (также известный как Чистый Четверг, 9 апреля) — день воспоминания Тайной Вечери и установления Таинства Евхаристии. Все православные стремятся причаститься Святых Христовых Таин. В кафедральных соборах совершается Чин умовения ног (архиерей омывает ноги 12 сослужителям). Вечером читается 12 «Страстных Евангелий». Патриарх освящает миро; Великая Пятница (10 апреля) — день ареста Господа, неправедного суда, Распятия, Святых и Спасительных Страстей, смерти и погребения Христа. Это день великой скорби и строгого поста: Устав предписывает полное воздержание от пищи до выноса Плащаницы. Литургия не служится (кроме случая совпадения с Благовещением). Утром читаются Великие (Царские) Часы. В 14:00 совершается Чин выноса Плащаницы, а в 18:00 — Чин Погребения; Великая Суббота (11 апреля) посвящена пребыванию Господа телом во гробе, сошествию душою во ад и одновременно пребыванию на Престоле со Отцом и Святым Духом. Утром служится Литургия Великой Субботы, после которой благословляется праздничная трапеза; Светлое Христово Воскресение. Пасха наступает 12 апреля; Светлая седмица, сплошная длится с 12 по 18 апреля — это время радости и торжества Воскресения Христова.

Родительские субботы и дни поминовения в 2026 году

Православный календарь на 2026 год: церковные праздники и посты. Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Родительские субботы — это особые дни поминовения усопших. В них верующие молятся за ушедших родственников и близких, а также за всех усопших православных христиан.

В 2026 году запланировано десять дней поминовения, включая семь родительских суббот:

8 февраля — поминовение пострадавших в годы гонений за веру Христову;

14 февраля — Вселенская (Мясопустная) родительская суббота;

7 марта — суббота второй седмицы Великого поста;

14 марта — суббота третьей седмицы Великого поста;

21 марта — суббота четвертой седмицы Великого поста;

21 апреля — Радоница;

9 мая — День поминовения усопших воинов;

30 мая — Троицкая родительская суббота;

30 октября — поминовение всех православных христиан, безвинно убиенных или безвинно пребывавших в заключении;

7 ноября — Дмитриевская родительская суббота.

Главные зимние православные праздники 2026 года

Православный календарь на 2026 год: церковные праздники и посты. Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

7 января — Рождество Христово

Полное название торжества — Рождество по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это первый великий праздник года и второй по значимости после Пасхи.

В этот день вспоминают обстоятельства рождения Спасителя. Римский император Тиберий затеял перепись населения — из‑за этого будущие родители Иисуса, святой Иосиф и беременная Мария, покинули Назарет. Им предстояло отправиться в Вифлеем (город в 10 км от Иерусалима), но все гостиницы оказались переполнены.

Дева Мария родила Иисуса Христа в пещере Рождества, которая сегодня считается величайшей христианской святыней, а тогда фактически была хлевом, где ночевал домашний скот. Сразу после появления на свет младенца взошла Вифлиемская звезда, которая указала путь волхвам.

На небесах они заметили звезду, которая показалась им предзнаменованием рождения Великого Царя. По пути в Иерусалим, а затем в Вифлеем, звезда освещала им дорогу, указывая верное направление. Достигнув Вифлеема, волхвы обнаружили Марию с младенцем, поклонились ему и преподнесли дары: золото, ладан и смирну.

14 января — Обрезание Господне

Полное наименование — по плоти обрезание Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Через неделю после рождения Христу, как и всем иудеям, надлежало пройти обряд обрезания и получить имя. Имя Иисус означает «Спаситель». Но обрезание — не просто физический обряд, а духовный завет между человеком и Богом.

Апостол Павел в послании к Колоссянам писал, что христиане, «обрезанные нерукотворенным обрезанием», стремятся к обрезанию Христову через веру, послушание и любовь.

19 января — Крещение Господне

Праздник посвящен крещению Господа пророком Иоанном Предтечей в реке Иордан. В этот момент на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный».

Впервые людям явлена Святая Троица в полном составе. Бог‑Отец — это голос с небес, Бог‑Сын — Иисус Христос, Бог‑Святой Дух — голубь. Крестившись, Иисус не стал Богом, а лишь открыл себя собравшимся у Иордана.

15 февраля — Сретение Господне (Принесение в Храм)

На 40‑й день после родов каждая иудейка должна была принести очистительную жертву в Иерусалимском храме. Богородица, будучи небогатой, принесла двух голубок.

Сретение несет двойной смысл:

Встреча праведного Симеона и Марии с Младенцем — исполнение пророчества о том, что жизнь старца завершится лишь после встречи с Мессией;

Символическая встреча Ветхого и Нового заветов.

Главные весенние православные праздники 2026 года

Православный календарь на 2026 год: церковные праздники и посты. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

В этот день Иисус в последний раз въехал в Иерусалим на белой ослице. Народ ликовал и приветствовал Его пальмовыми ветвями как царя. Спустя пять дней те же люди требовали от римского наместника Иудеи Понтия: «Распни его!»

В России пальмы не растут, поэтому верующие приходят в храм с веточками вербы. Отсюда народное название праздника.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы

В этот день Деве Марии впервые возвестили, что Ей суждено родить Спасителя рода человеческого. Слова архангела Гавриила считаются первой радостной вестью со времен изгнания из рая.

12 апреля — Светлое Христово Воскресение (Пасха)

Главный христианский праздник, наступающий после Великого поста.

В ветхозаветные времена Пасха отмечалась в память об избавлении евреев от египетского рабства. В христианстве праздник обрел новый смысл — возрождение жизни.

События этого дня легли в основу православного вероучения. Пасха символизирует дарование вечной жизни всем христианам. Пасхальный тропарь гласит: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Иными словами, своей смертью на кресте и воскресением Христос победил саму смерть, даровав вечную жизнь и живущим, и умершим.

Русская православная церковь празднует Пасху 40 дней.

21 мая — Вознесение Господне

Спустя 40 дней пребывания среди учеников Иисус Христос вознесся к Отцу Небесному. Он пообещал, что после второго пришествия царство Божие установится на земле навеки. Также Христос обещал послать вместо Себя Утешителя — Святого Духа. Это произошло спустя 10 дней.

31 мая — День Святой Троицы (Пятидесятница)

Троица отмечается на 50‑й день после Пасхи.

В день праздника в Иерусалиме собралось множество людей — отмечался праздник первых плодов Шавуот. Иудеи со всего мира, порой говорящие на разных языках, приехали в Иерусалим.

При многочисленных свидетелях на учеников Христа сошел Святой Дух в виде язычков пламени над их головами. Апостолы вдруг заговорили на языках, которых прежде не знали. Так сбылось обещание Иисуса.

Теперь апостолы должны были отправиться в разные концы земли, чтобы проповедовать учение Христа. Богословы считают, что в Троицу ученики впервые обрели мужество и самостоятельность в проповедях — ведь Иисус уже вознесся на небо.

Главные летние православные праздники 2026 года

Православный календарь на 2026 год: церковные праздники и посты. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи

Полное название — Рождество честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна.

Старцу Захарии ангел возвестил о скором рождении сына у его жены Елизаветы. Захария не поверил — и тут же стал глухонемым. Он вновь обрел дар речи лишь после появления на свет будущего Иоанна Крестителя — последнего пророка Израиля.

Христиане почитают этот праздник как начало торжества веры Христовой. В народе он известен как Иван Купала.

12 июля — День святых апостолов Петра и Павла

Полное наименование — День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

Считается, что святые были казнены в Риме с разницей в год. Петр был распят вниз головой — он не пожелал уподобиться Господу, приняв обычную крестную смерть.

Павлу, как гражданину Рима, такая позорная казнь не полагалась: апостолу язычников (так его называли за миссионерскую деятельность) отрубили голову.

19 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас)

Полное название — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Все четыре Евангелия упоминают это событие, и описания практически идентичны. Преображение явилось перед глазами трех учеников Христа — Петра, Иакова и Иоанна. Они поднялись с Иисусом на гору Фавор для молитвы.

Там Иисус преобразился, засияв, как солнце, а перед Ним явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илья. Затем на гору опустилось облако, из которого раздался глас Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный!»

Так Господь вновь явил все три лика Святой Троицы, показав, что в человеческой природе Христа присутствует и божественная. Моисей (который умер) и Илья (который был живым вознесен на небо) символизируют, что Христос властвует и над смертью, и над жизнью.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

Полное наименование — Успение пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

По преданию, все апостолы, находившиеся в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы совершить погребение Девы Марии. После этого Богородица воскресла и вознеслась на небо.

Это утверждение торжества над смертью и вечной жизни. В народе праздник называют Богородичной Пасхой — ведь Мария, как и Христос, воскресла и вознеслась на небеса.

Главные осенние и декабрьские православные праздники 2026 года

Православный календарь на 2026 год: церковные праздники и посты. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи

Полное название праздника — Усекновение честной главы пророка Иоанна Крестителя и Предтечи.

Иоанн Креститель был на полгода старше Иисуса. За полгода до распятия Христа пророка казнили при дворе царя Ирода — по просьбе его падчерицы Саломеи.

Иоанн гневно обличал порочные нравы, царившие при дворе, чем навлек на себя ненависть правителя. В итоге Крестителю отрубили голову и подали ее на тарелке во время царского пира.

Этот день — напоминание о страданиях за правду и о том, к чему приводят грехи. Для верующих он становится поводом для покаяния и духовного очищения.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

Полное наименование — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Праведные Иоаким и Анна долгое время оставались бездетными. Для правоверных иудеев это считалось позором, поэтому супруги неустанно молили Господа о даровании ребенка. И Бог внял их молитвам: престарелым родителям была дарована девочка, которой предстояло стать Богородицей.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Полное название — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Праздник связан с равноапостольной Еленой Константинопольской — матерью равноапостольного Константина Великого. Благодаря ее усердным поискам в 326 году были обретены:

Гроб Господень;

Крест Господень;

Четыре гвоздя;

Табличка с креста с надписью «Иисус Назорей Царь Иудейский».

Также при Елене началось строительство одной из величайших христианских святынь — храма Гроба Господня в Иерусалиме.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Полное название — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

История праздника связана с одним из эпизодов обороны Константинополя. Город вновь оказался под осадой врагов.

Во время литургии во Влахернской церкви юродивый Андрей увидел под куполом храма Богородицу. Она покрыла молящихся своим платком. После этого неприятель отступил.

4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Это последний крупный православный праздник года и первый зимний праздник.

Святые Иоаким и Анна долго не имели детей. В конце концов они дали обет: если у них появится ребенок, посвятить его Богу. Когда Марии исполнилось три года, родители исполнили обещание — привели ее в Иерусалимский храм. Там будущая Богородица провела 12 лет в учении — вплоть до обручения с праведным Иосифом.

Символический смысл праздника — духовное рождение, зарождение нового «народа Христова».